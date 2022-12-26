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Araç sahipleri dikkat! O parayı geri alabilirsiniz!

Araç sahipleri dikkat! O parayı geri alabilirsiniz!
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Türkiye'de A'dan Z'ye 2023 zamları gündemdeyken, araç sahipleri için dikkat çeken bir açıklama ünlü ekonomi gazetecisi Cahit Saraçoğlu'ndan geldi. Saraçoğlu, araç muayenesi için TÜVTÜRK'ün kredi kartı üzerinden yaptığı tahsilatlarda usulsüzlük olduğunu öne sürdü.

Ekonomi gazetecisi Cahit Saraçoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sürücüleri uyardı. Kredi kartı ödemelerinden aldıkları ilave ücretlerin hukuksuz olduğu söyleyen Cahit Saraçoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Uyanık olun. TÜVTÜRK'ün kredi kartı ödemesinde aldığı ilave ücret hukuksuz... Ağustos ayında TÜVTÜRK üzerinden araç muayenemi kredi kartıyla ödememe ilave olarak 12.41 lira ödeme farkı tahsilini tüketici hakem heyetine itiraz etmiştim. THH ayıplı hizmet olarak nitelendirildi."

İşte 2022 TÜVTÜRK Araç Muayene Ücret Tarifesi:

Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet: 258.42 TL
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: 507.40 TL
Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: 685.58 TL

 

Etiketler tüvtürk araç muayenesi araç muayene kredi kartı tahsilat
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