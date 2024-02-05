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Avrupa'da SUV tipi araç sahiplerini üzecek karar

Avrupa'da SUV tipi araç sahiplerini üzecek karar
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Fransa'nın başkenti Paris'te SUV araçların şehir içinde park etmesi ile ilgili yapılan oylama gündem oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan oylama ile birlikte şehir içinde SUV araçların park etmesine zam yapılma kararı alındı..

Yapılan oylama ile Parisliler ağırlığı 1.6 ton veya daha ağır olan araçların saatlik park fiyatının 18 euroya çıkarılması yönünde oy verdi. Daha ufak otomobillerin park ücreti ise 6 euroda kaldı.

Paris belediye başkanı Anne Hidalgo, "Oylama, Parislilerin net tercihi. Sağlığımız ve gezegenimiz için iyi" dedi.

Oylamaya katılan seçmenin yüzde 54'ü zam yapılmasına karar verirken Paris'te yaşayan ya da çalışan kişiler, taksi şoförleri, esnaf, sağlık çalışanları ve engellilerin bu artıştan muaf tutulacağı belirtildi. 

Şehir merkezine yakın olmayan bölgelerde otopark ücretinin ise 4 eurodan 12 euroya çıktığı açıklandı. Şehir yönetimi, bu artış ile birlikte ekstra 35 milyon euro gelir elde edileceğini öngörüyor.

Etiketler paris fransa suv suv tipi araç cip jip otopark otopark ücreti
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