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Bakan Varank paylaştı: Togg'un fabrika açılışından yeni görüntüler

Bakan Varank paylaştı: Togg'un fabrika açılışından yeni görüntüler
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg'un üretiminin yapıldığı Gemlik Kampüsü'nü gezdiği ana dair görüntüleri paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Togg'un üretiminin yapıldığı Gemlik Kampüsü'nü gezdiği ana dair görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

"Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg'un 18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Gemlik Kampüsü, Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gemlik Kampüsü'nü gezdiği ana dair görüntüleri paylaştı.

Varank, paylaşımda, "Birkaç gündür müzmin muhalifler yüzleri kızarmadan acaba daha ne kadar saçmalayabilir diye takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Ekim’de ışınlanma teknolojisiyle Togg’un üretiminin yapıldığı İtalya’daki fabrikaya gidip Gemlik’e geri geldi. İşte o görüntüler…" ifadelerine yer verdi.

Etiketler otomobil bakan varank
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