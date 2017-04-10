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  1. 10 Nisan 2017 13:16

Çürümeye terk edilen otomobiller için karar verildi

İthal ikinci el araç sahiplerinin mağduriyetini ortadan kaldırmak için gümrükte çürümeye terk edilen araçların ekonomiye kazandırılacağı açıklandı.

Çürümeye terk edilen otomobiller için karar verildi
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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu  (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ithal ikinci el araç sahiplerinin mağduriyetini  gidermek amacıyla yapılacak düzenlemeyle gümrükte çürümeye terk edilen araçların  ekonomiye kazandırılacağını söyledi.  Erkoç, AA muhabirine, ithal ikinci el araç alanlarda ortaya çıkan  vergi mağduriyetini ortadan kaldırmak için yapılması planlanan yasal düzenlemeye  ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 Başkan Erkoç, doğrudan araç ithal edemeyen galerilerin, Almanya gibi  ülkelerden, kullanılmamış ama o ülke vatandaşlarına satılmış gösterilen araçları  sıfır araç gibi Türkiye'ye getirdiklerine dikkati çekti.

Söz konusu araçların bazılarında yapılan denetimlerde uygunsuzluk  tespit edildiğini ve bu araçlara el konulduğunu, birçok kişinin bu durumdan  mağdur olduğunu belirten Erkoç, yapılması planlanan yasal düzenlemeyle söz konusu  mağduriyetlerin ortadan kaldırılacağını ifade etti.

Erkoç, sorun yaşanan ithal arabaların gümrüklerde bekletildiğinin  altını çizerek, "42 bin araca düşük beyandan dolayı, Almanya'da, Avrupa  ülkelerinde ya da ABD'de tescil gördü diye Kaçak muamelesi uyguluyorlar. Bu  arabaların önemli bir kısmına el konuldu." diye konuştu.

Yapılacak düzenleme kapsamında söz konusu araç sahiplerine vergi affı  getirileceğini vurgulayan Erkoç, "İthal olan bu arabaların Türkiye sınırlarına  girdiğinde ödenen ÖTV oranının yüzde 25'ini yatırmak şartıyla üzerindeki tedbiren  yakalamanın kaldırılması sağlanacak. Üzerinde henüz tedbir kararı bulunmayan,  araç sahibi tarafından beyan edilen araçlar için ise ÖTV oranının yüzde 15'inin  yatırılması yeterli olacak. Bu sayede, ithal ikinci el araç sahiplerinin  mağduriyetini ortadan kaldırmak için yapılan düzenlemeyle gümrükte çürümeye terk  edilen araçlar ekonomiye kazandırılacak. Bu düzenlemeye çok ihtiyaç vardı."  değerlendirmesinde bulundu.

Erkoç, bu düzenlemeden yararlanabilecek mağduriyet yaşayan vatandaşlar  için belirlenecek sürenin iyi ayarlanması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Erkoç, ikinci el ithal araç alacakların bu tip sorunlar  yaşamaması için dikkatli olması hususunda uyararak, araçların geçmişinin iyi  araştırılması tavsiyesinde bulundu.

AA

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