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  4. 08 Ocak 2018 10:36

Dikkat ! Bu hava yastığı ölüm saçıyor

Japon hava yastığı tedarikçisi Takata, patlama sonunda parça fırlatan hava yastıkları nedeniyle 3.3 milyon aracı daha geri çağırdı.

Dikkat ! Bu hava yastığı ölüm saçıyor
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Dünyanın en büyük otomobil skandalı olan ve hala bitmek bilmeyen sorun, artık 2009, 2010 ve 2013 model araçları da etkiliyor. Hava yastığında sorun olan modellerin arasında Audi, Mercedes, BMW, Fiat, Ford, Opel, Jaguar, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Tesla ve Toyota’dan araçlar bulunuyor. Bu soruna sahip olan modeller halen açıklanmamış olsa da, bu araç sahipleri büyük bir riske sahip.  Hava yastığının patlamasını sağlayan fişeğin, nemli havada bozulduğu ve artan nem ile birlikte daha şiddetli patlamaya neden oluyor. Bu patlama hava yastığının içerisindeki metal parçaların da parçalanmasına neden oluyor. Bu parçalanan parçalar, yaklaşık 100 km/s hızla sürücü ve yolcuların üzerine fırlıyor ve kazadan kurtulan kişilerin ölmesine neden olabiliyor.

20 kişiyi öldürdü

Dünya çapında 180’in üzerinde yaralanmaya ve bilinen 20 kişinin ölümüne neden olan bu sorun, 43.1 milyon aracın geri çağrılmasına neden oldu. Bu çağırmalarda sadece 18.5 milyon kişinin geri dönüş yaptığı ortaya çıkması ise dünya üzerinde birçok kişinin risk altında olduğunu gösteriyor. Tahmini olarak 69 milyon kişinin etkilendiği sorunun çözümü ise değişimler ile bulunmaya çalışıyor. 
 
 

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