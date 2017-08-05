EDS ile kesilen trafik cezalarında büyük skandal

Belediyelerin para kazanmak için vatandaşa adeta tuzak kurup yollara yerleştirdiği EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) cihazlarının araç hızını doğru ölçüp ölçmediğinin yeterince denetlenmediği ortaya çıktı. Skandal uygulama yüzünden, milyonlarca vatandaşın boş yere trafik cezası ödemek zorunda kalmış olabileceğinden endişe ediliyor.

Trafik cezalarında hakkında garip iddiaTürk Standartları Enstitüsü (TSE), başta radarlar olmak üzere elektronik yöntemle hız tespiti yapan cihazların doğru ölçüm yapıp yapmadığını ancak 1 Temmuz 2018 tarihinden sonra kontrol edebilecek. TSE Teknik Kurulu'nun 31 Temmuz'da yayımladığı 4 yeni standart, bu cihazların, ölçümleri doğru yapıp yapmadığının bugüne kadar denetlenmediğini de ortaya çıkardı. TSE'nin hazırladığı 4 yeni standart, EDS Hız Ölçme Donanımı (HÖD), EDS Hız İhlal Tespit Donanımı (HİTD), EDS Ortalama Hız Ölçme Donanımı (OHÖD) ve EDS Kırmızı Işık İhlal Tespit Donanımı (KİTD) cihazlarını kapsıyor.

Her biri farklı bir radar teknolojisi olan bu donanımlardan HÖD sistemi, kameralar yardımıyla görüntüleri işliyor. HİTD sistemi, hız ölçümünü sinyalizasyon ve doppler etkisini kullanarak yapıyor. OHÖD sistemi başlangıç ve bitiş noktaları arasında sürücülerin ortalama hızlarını tespit ediyor. KİTD sistemi de trafik ışıklarına uymayan araçların tespiti için kullanılıyor.

BELEDİYELER YÜZDE 30’UNU ALIYOR

Milyonlarca sürücüye trafik cezası yağdıran EDS sistemleri il ve ilçelerdeki belediyeler tarafından yollara kuruluyor. EDS sistemi kuran belediyeler, bu yolla kesilen trafik cezalarının yüzde 30'unu alıyor. Bu sistemi kurabilecek gücü olmayan belediyeler ise işi şirketlere havale ediyor, şirketler cezalardan elde edilen paraların bir bölümünü alma karşılığında sistemi kurup işletiyor.

TUZAKLA PARA KAZANIYORLAR

Başlangıçta trafik güvenliğini sağlamak amacıyla getirilen sistem, belediyeler için adeta tuzakla para kazanma aracına dönüştü. Cezalardan elde edilen gelir sistemi kuran şirket ile belediye arasında paylaştırılıyor.