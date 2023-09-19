Elektrikli araçta menzil rekoru: Tek şarjla 2574 kilometre!

Münih Teknik Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli araç tek şarjla 2574 kilometre yol katetti.

Elektrikli araç menzil rekoru bu kez çarpıcı bir sayıyla kırıldı. Bu rekor Münih Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından tasarlanıp üretilen bir elektrikli araç tarafından kırıldı. Okulun mühendislik öğrencileri tarafından tasarlanan arabaya Muc22 adı verildi.

Muc22, verimlilik için üretildi. Münih havaalanında yapılan altı günlük bir testte, tek şarjla yeni bir mesafe rekoru kırdı. Öyle ki tek şarjla 2574 km yol katetti. Daha az şarjla pil kapasitesi birçok plug-in hibritten daha fazla: yalnızca 15,5 kWh. Muc22’ nin özellikleri oldukça etkileyici. Öncelikle, aerodinamik EV’nin azami hızı yalnızca 42 km/saat olup ağırlığı sürücü olmadan yalnızca 170 kg. Hava akışı açısından optimize edilmiş karoser, kaplanmış arka tekerleklere ve yalnızca 0,159’luk bir sürtünme katsayısına sahip. Ekip 2022’de arabayı tanıttığında, bir çift 440 W elektrik motoruna sahipti. ancak Muc22’de 400 W bulunuyor.

400 W’lık sayı, bugün satışta olan en güçsüz elektrikli araç olan Mazda MX-30’dan 268 kat daha az güçlü. Rekor denemesi, Münih Havalimanı’ndaki boş bir hangarda hava şartlarından kaynaklanan herhangi bir müdahalenin önüne geçilerek gerçekleştirildi. Önceki rekor 1.609 km idi. Ancak ekip bu mesafeye yalnızca dört gün sonra ulaştı ve akü henüz boşalmadığından araba yoluna devam etti.