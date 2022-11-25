Ford, 634 binden fazla aracını geri çağırdı

ABD merkezli otomobil devi Ford, dünya çapında 634 binden fazla aracını geri çağırdı.

Geri çağırma, 2020'den 2023'e kadar olan yılların Bronco Sport ve Escape SUV modellerini kapsıyor. Araçların hepsi 1.5 litrelik üç silindirli motorlara sahip.

CBC News'in haberine göre otomobil üreticisi yaptığı açıklamada, yangınların nadir olduğunu ve genellikle motor kapalıyken meydana gelmediğini söyledi.

Araç sahiplerine sürmeyi bırakma tavsiyesi verilmedi.

Şirket ayrıca, motorlar kapatıldıktan beş dakikadan kısa bir süre sonra fark edilen dört yangın iddiası olduğunu söyledi.