Harekete geçildi! Otomobil bayilerine müfettiş denetlemesi başlıyor

Ticaret Bakanlığı, ÖTV matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için harekete geçti. Konuyla ilgili ticaret müfettişleri görevlendirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ÖTV'lerde matrah değişikliğine rağmen araçlarda fiyatın düşmemesine yol açan haksız ticari uygulamaların tespiti için müfettişler görevlendirildi" dendi.

12.08.2021 tarihli 4373 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla özel tüketim vergisi matrahlarında yapılan değişiklik ile sıfır km araçların fiyatlarının düşürülmesi amaçlanmıştı. Ancak sıfır km araç fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemenin piyasa fiyatlarına yansımadığına ilişkin Ticaret Bakanlığı'na 2.000’den fazla şikayet dilekçesi ulaştı.

Söz konusu şikayet başvurularında, bayiler tarafından ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçların fiyatlarında indirim uygulanmaktan imtina edildiği ve ayrıca stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları gibi iddialar yer alıyor. Yine bu şikayet başvurularında; yukarıdaki haksız işlemleri yapan bayilerin stoklarında araç kalmadığını iddia ederek ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçları müşterilerine satmadıkları da ifade ediliyor.

Vatandaşlardan gelen bu şikayet dilekçelerinin çözüme kavuşturulması ve Cumhurbaşkanı Kararı'yla sıfır km araçların fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemeyi etkisiz hale getirmeye çalışan haksız ticari uygulamaların tespiti ve bu konudaki cezai müeyyidelerin uygulanması maksadıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatıyla; Ticaret Müfettişleri görevlendirildi.