İkinci el araç satışında ''hülle'' oyunu için Bakanlık'tan yeni hamle!

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışlarında getirilen 6 bin kilometre şartının hülle yoluyla ihlaline karşı cezaların artırılması için Meclis'ten yetki talebinde bulunacak.

İkinci el otmobil satışlarında 6 bin kilometre şartının hile yoluyla ihlalinde ceza artırılıyor.

İkinci el otomobil satışlarında getirilen 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere verilen ceza 8 bin liradan 300 bin TL'ye çıkarılıyor.

NTV'nin aktardığına göre; Ticaret Bakanlığı 1 Ekim'de Meclis'te yeni yasama yılı açıldığında yetki talebinde bulunacak.

Ticaret Bakanlığı şu anda tüm internet sitelerinde ilanları takip edip 6001 km ile satışa çıkarılan araç sahiplerini tespit ediyor.

KABAHATLAR KANUNUNA GÖRE CEZA KESİLİYOR

Şu an 6 bin kilometre şartının ihlaline kabahatlar kanununa göre ceza kesiliyor. Bu nedenle tespit başına kesilen ceza 8 bin lira ile sınırlı.

6 AY VE 6 BİN KİLOMETRE ŞARTI

İkinci el otomobilde fahiş fiyatlandırmayı önlemek için yapılan düzenleme 15 Eylül'de yürürlüğe girdi.

Buna göre, araç ticareti yapanlar, otomobil satabilmek için alımdan sonra 6 ay süre beklemek ve 6 bin kilometre de yol yapmak zorunda.