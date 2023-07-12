İkinci el otomobilde akıl almaz dolandırıcılık ifşa oldu

İstanbul'da yaşanan bir dolandırıcılık olayı ikinci el araç alım satımındaki yeni dolandırıcılık yöntemini de gözler önüne serdi.

İstanbul'da meydana gelen akılalmaz dolandırıcılık olayı, dolandırıcıların bulduğu bu yeni yöntemi bir kez daha gözler önüne serdi. Birbirini tanımayan S.S. ve E.K.'nin yolu ise kendisini Hakkari'de asker olarak tanıtan C.Ö. plandığı oyunla kesişti ve ikisi de C.Ö. tarafından dolandırıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; yaklaşık 1 sene önce S.S.'nin galeri dükkanına gelen telefondaki C.Ö. (29) kendisini Hakkari'de asker olarak tanıttı. C.Ö., S.S.'ye "Daha önce sizden araç almıştım, şimdiyse aracımı satmak istiyorum" dedi, S.S. ise aracı görmek istedi.

Bunun üzerine C.Ö., görevde olduğunu söyleyip aracı teyzesinin oğlu E.K.'nin getireceğini, almaya karar verirse parayı kendisinin hesabına atabileceğini de ekledi.

E.K. bir süre sonra dükkana geldi, S.S. ise E.K.'nin getirdiği aracı beğendi ve satın almaya karar verdi. S.S. ve E.K. birlikte notere gitti ancak kısa bir süre sonra hayatlarının şokunu yaşadı. S.S., C.Ö.'nün 300 bin TL olarak belirlediği parayı C.Ö.'nün hesabına gönderdi. E.K. ise para almadığını söyleyerek aracı devretmedi. S.S. ve E.K. bu aşamada dolandırıldıklarından habersiz bir şekilde noterde tartıştı. Ancak ikisi de akılalmaz gerçeği, C.Ö. ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmelerini birbiriyle paylaştıklarında anladı.

İddiaya göre C.Ö., S.S.'yi kandırdığı gibi E.K.'yi de arayıp kandırdı. E.K.'yi arayıp internetteki satılık aracı almak istediğini, fakat E.K.'nin aracı, kendisi Hakkari'de uzman çavuş olarak çalıştığı için Pendik'te galericilik yapan kayınpederine gösterebileceğini, kayınpederi beğenirse ödemeyi kendisinin yapacağını söyledi.

Bu olay üzerine dolandırıldığını anlayan S.S. ve E.K. soluğu savcılıkta aldı. S.S. 300 bin TL'sini kaptırdığı şüpheli C.Ö.'den şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

İfadesi alınan şüpheli C.Ö. savunmasında akılalmaz ifadeler kullandı. Gaziantep'te yaşadığını söyleyen şüpheli, "S.S.'yi tanımıyorum ama para benim hesabıma geldi. 3 hafta önce bir sosyal medya hesabından bana ulaşıp bankalarda hesap açarsam bana yüzde 5 ile yüzde 10 arasında komisyon parası verileceği söylendi. Ancak bu hesaplara kim tarafından ve ne kadar para geldiğini bilmiyorum." diye anlattı ve suçlamayı da kabul etmedi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede tarafların uzlaşamadığını, bu sebeple mevcut delil durumu değerlendirildiğinde C.Ö.'nün üzerine atılı suçu işlediğini belirtti. İki kişiyi de farklı yöntemlerle kandırıp dolandırıcılık yapan şüpheliye 'dolandırıcılık' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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