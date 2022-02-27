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İkinci el otomobilde şimdi de ''işgal'' krizi!

İkinci el otomobilde şimdi de ''işgal'' krizi!

Koronavirüs salgını ile bir anda uçuşa geçen ikinci el otomobil fiyatlarındaki "düşüş" beklentisi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında ekonomideki "savaş" rüzgarına kapılınca, ikinci elde fiyatlar düşecek diye bekleyen tüketici yine yaya kaldı.

 2020 yılından beri otomobil fiyatlarında önlenemez bir yükseliş söz konusu. Çok değil 2 yıl öncesine kadar 10 bin TL’ye satılan Tofaş Şahin bile şu anda 50 bin TL olmuş durumda. Evet yanlış okumadınız. 50 bin TL! 2016 yılında bu paralara sıfır Egea almak mümkünken şimdilerde Şahin almak bile hayal oldu.

Özellikle son 6 aydır otomobil fiyatlarında bir duraklama hakimdi. ÖTV matrahlarında yaşanan değişiklik, otomobil sektörünün pandemi öncesi dönemdeki üretim yoğunluğuna dönmesi fiyatların biraz daha makul seviyelere inmesine zemin hazırladı. Fakat bu durağanlık da çok uzun sürmedi.

Etiketler ikinci el otomobil otomobil fiyatları savaş işgal ukrayna rusya
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