İşin uzmanı açıkladı: Otomobil almanın zamanı mı ?

Türkiye'de gün geçtikçe artan krediye ulaşma zorluğu, çığ gibi büyüyen enflasyon, rekor üstüne rekor kıran döviz kurları nedeniyle ikinci el ya da sıfır km otomobil alma isteğini erteleyenlere kritik uyarı geldi.

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Sakarya'da üretilen Toyota C-HR Hybrid'in basın tanıtım toplantısı ve test sürüş programında açıklamalarda bulundu.

Bu yıl otomotiv pazarının kapanış rakamlarını ve gelecek yıl sektörel öngörülerini de paylaşan Bozkurt, son birkaç aydır araç bulunurluğunda artışlar yaşandığını ifade etti. Bozkurt, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 4 yıldan bu yana biriken talep ve uygulanan satış kampanyaları, satışların belli oranlarda tutulmasına yardımcı oluyor. Kasım-aralık aylarında da ekim ayına benzer bir tablo bekliyoruz. Dolayısıyla ilk defa 1 milyonun üzerinde bir pazarla 1 milyon 150 bin civarında bir yıl sonu kapanışı göreceğiz. 2024 yılında ise daha farklı bir tabloyla karşılaşacağımızı öngörüyoruz. Araç fiyatlarında yükseliş, kredi maliyetleri, krediye ulaşmada zorluk ve kısıtlar, pazarın yüzde 30-35 civarında daralmasına yol açabilir. Bu noktada otomobil ve hafif ticari dahil olmak üzere 750-800 bin civarında bir pazar hacmi gerçekleşebilir."

'Bugün alacaksanız alın, yarına bırakmayın'

Otomotivdeki kampanyaların devam edip etmeyeceği yönündeki bir soruyu yanıtlayan Bozkurt, her kampanya dönemini aylık yaşadıklarını söyledi. "Bize 2-3 aylık plan verin diyemiyoruz Avrupa tarafına. Bizim aylık performanslarımıza bakılıyor. Karlılığa bakılıyor. Ona göre bir sonraki ayın yol haritası belirleniyor" diyen Bozkurt, şunları aktardı:

"Ancak otomobil almak için 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile. Aralık ayında hedef tutturmalar filan farklıdır. Ocak ayında hedef anlamında büyük zorluklar olmuyor, çünkü yeni bir mali yılın başlangıcı oluyor. 'Kur yükselir mi, düşer mi, ne olur' diye bakacaksak kişisel fikrim burada kalır ama ne olacağını bilemeyiz. Dolayısıyla yarın sabahı garanti edemiyorum. Bugün otomobil alacaksanız alın. Yarına bırakmayın."