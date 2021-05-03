İstanbul’da Otonom test sürüşleri başladı!

Bütün dünyanın peşinden koştuğu son derece kritik bir teknoloji olan otonom test sürüşleri İstanbul’da aktif olarak kullanıma başlandı.

Hem İngiltere Warwick hem de İstanbul İTÜ ARI Teknokent dahilinde devam eden bu çalışmalar sonucunda ortaya çok ilginç sonuçlar çıkacak gibi görünüyor.

Eatron CEO’su olan Dr. Umut Genç tarafından yapılan bir açıklamada Türkiye’de ilk defa sürücüsüz otomobil projesinin başlatıldığı ifade edildi. Elektrikli ve otonom araçlar için güvenli yapay zeka tabanlı yazılımlar üreten bu şirket Türkiye’de ilkleri başarmaya devam ediyor.

Yazılım geliştirme aşamaları genellikle İstanbul’da yapıldığı ifade ediliyor. Şu an otonom sistemin ismi ise otoban otopilotu olarak geçiyor. Yani ilk etapta bu teknoloji otoban dahilinde kullanılacak. Böylece yazılım geliştirme çabaları daha hızlı bir şekilde sonuç verecek.

Otonom sürüş ile ilgili çok fazla detay var. Mesela çevredeki nesnelerin araçlar tarafından tanınması buradaki temel problem olarak karşımıza çıkıyor. Yeni otonom sürüş yazılımları ise bunu büyük oranda gidermeyi planlıyor. Ancak İstanbul merkezli olarak kurulan bu şirketin otoban otonom sürüş tercih etmesi daha hızlı cevap almalarını sağlayacak.

İlerleyen dönemlerde İstanbul trafiğine çıkabilecek kadar gelişmiş otonom araçlar yapılması planlanıyor. Bu otonom sistemler direksiyonu, gaz ve freni aynı anda idare ediyor. Böylece zorlu bir trafikte bile otonom araçların iyi çalışması amaçlanıyor.