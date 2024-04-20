OMODA 5'in ağabeyi OMODA 7 geliyor

Çinli SUV markası OMODA, küresel boyuttaki ikinci modeli OMODA 7’yi yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Çinli otomotiv devi Chery’nin çevreyi korumayı odak noktasına alan SUV markası OMODA, ürün gamını genişletiyor. Bu kapsamda marka, ilk küresel modeli OMODA 5'in lansmanından sadece bir yıl sonra, tasarım estetiğinde kapsamlı bir evrimi ve akıllı yenilikleri bünyesinde barındıran OMODA 7'yi küresel pazarlara tanıtmaya hazırlanıyor. Markanın yeni bir ulaşım çağına giden yolu açacak yeni modeli OMODA 7’nin nisan ayı sonunda dünya pazarlarında satışa sunulması planlanıyor.

Duyguları harekete geçiren heyecan verici tasarım!

Paylaşılan resmi tanıtım görsellerine göre yeni araç, yenilikçi ve duyguları harekete geçiren heyecan verici bir tasarım diliyle dikkat çekiyor. Her açıdan farklı ve yepyeni bir tarzı ortaya koyan OMODA 7, keskin ve özgün çizgiler barındıran ön tasarımıyla dikkat çekiyor. Zarif ve pürüzsüz omuz çizgisiyle profilden de etkileyici olan yeni araç, şimşek tasarımlı arka aydınlatma grubuyla teknoloji ve estetiği büyük bir özenle harmanlıyor. OMODA 7, SUV estetik standartlarını yeniden tanımlayan avangart bir model olacak. OMODA 5 ile karşılaştırıldığında OMODA 7, daha büyük boyutlarıyla daha yukarıda konumlanıyor. Yenilikçi, teknolojik ve modaya uygun tasarım anlayışını sürdürürken, aynı zamanda akıllı sürüş deneyimini daha da ileriye taşıyor. Yenilikçi tasarımları, eğlenceli akıllı deneyimleri, en yeni enerji teknolojileri ve kapsamlı güvenlik özellikleriyle öne çıkan OMODA modelleri, bu sayede pazardaki rekabet gücünü artırarak genç kullanıcılar arasında popüler bir seçim haline gelmiş durumda. Markanın ilk küresel model olan OMODA 5 modelini, modaya uygun crossover C5 ve tamamen elektrikli E5 modelleri izliyor. Bu sadece tüketicinin OMODA algısını yeniden şekillendirmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni bir çevre dostu teknoloji ve benzersiz estetik tarz trendine de öncülük ediyor.

OMODA 7 uluslararası otoritelerin önünde tanıtılacak!

Özellikle OMODA E5, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 65’lik bir büyüme kaydetti. Bu da onu 2024 yılında küresel A0 sınıfı tamamen elektrikli SUV liginde en hızlı büyüyen yıldız yapıyor. OMODA'yı yeni boyutlara taşımak için teknolojinin gücünden yararlanan yeni model, küresel gençliği hedefleyen tüketici trendinde dikkat çekiyor. OMODA, nisan ayı sonunda OMODA 7 modelini Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'na tanıtacak ve burada aynı zamanda OMODA E5 modelini de sergileyecek. Etkinlik aynı zamanda lansmanı desteklemek üzere oldukça geniş uluslararası otoriteleri de ağırlayacak ve OMODA tamamen yeni marka ekosistemini ve küresel kamu refahı girişimini burada açıklayacak. OMODA nisan ayında uluslararası düzeyde etkinlikler, yeni modelin, yeni stratejilerin ve yeni bir ekosistemin tanıtımı olmak üzere çok sayıda sürpriz yapacak.