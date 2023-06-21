Otomobil satışları için yeni düzenleme! Kapsam genişledi

Ticaret Bakanlığı otomotiv sektörüne yönelik yeni kararlarını açıkladı. Buna göre "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesi uzatıldı ve kapsamı genişletildi.

Ticaret Bakanlığı otomtoiv sektörüne yönelik yeni düzenlemelerini açıkladı.

Buna göre "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesi 6 ay daha uzatıldı. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı uygulamanın kapsamı genişletildi.

Açıklamada, "Otomotiv sektöründe yaşanan aşırı ve fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve bazı haksız ticari uygulamalarla mücadelede fayda sağladığı değerlendirilen '6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 1 Ocak 2024 tarihine kadar 6 ay süreyle uzatılmıştır." denildi.

TİCARİ FAALİYET GÜDEN BİREYSEL SATIŞLAR DA KAPSAM DAHİLİNDE

Ticari faaliyet olduğu değerlendirilen tüm bireysel satışlar '6 ay-6 bin kilometre' kısıtlama düzenlemesi kapsamında, Bakanlık tarafından düzenli olarak denetlenecek, mevzuata aykırılık halinde bu satıcılar hakkında idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca, anılan satışlara ilişkin kayıtlar ile denetim sonuçları kayıt dışı kazancın vergilendirilmesini sağlamak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile düzenli olarak paylaşılacak.

İNTERNET SATIŞLARI MERCEK ALTINA ALINACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre internet ortamında verilen ikinci el motorlu kara taşıtı ilanlarındaki fahiş fiyatların ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler alınacak.

Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtı satışlarında yetkili bayi, oto galeri ve bireysel satıcılar düzleminde fahiş fiyat oluşumuna yol açan uygulamalar ile 6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasına ilişkin yoğun denetimlerin devam edeceğini de belirtti.

"Ticari faaliyet olduğu değerlendirilen tüm bireysel satışlar “6 ay-6 bin kilometre” kısıtlama düzenlemesi kapsamında, düzenli olarak denetlenecek, mevzuata aykırılık halinde bu satıcılar hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, anılan satışlara ilişkin kayıtlar ile denetim sonuçları kayıt dışı kazancın vergilendirilmesini sağlamak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile düzenli olarak paylaşılacaktır."

"YOĞUN DENETİMLER SÜRDÜRÜLECEK"

Fahiş fiyatların ortadan kaldırılmasına yönelik sıkı tedbirlerin devam edileceği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"İnternet ortamında verilen ikinci el motorlu kara taşıtı ilanlarındaki fahiş fiyatların ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır. Ticaret Bakanlığımızca bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da motorlu kara taşıtı satışlarında yetkili bayi, oto galeri ve bireysel satıcılar düzleminde fahiş fiyat oluşumuna yol açan uygulamalar ile 6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasına ilişkin yoğun denetimlerimize devam edilecektir."

PAZARLAMA VE SATIŞ KISITLAMASINA AYKIRI İŞLEM TESİS EDENLERE 35 MİLYON CEZA

Bu kapsamda bugüne kadar, pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı işlem tesis eden işletmelere toplam 35 milyon 110 bin 527 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.