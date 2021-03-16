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  4. Otomobiler de artık taksitle satılabilecek!

Otomobiler de taksitli satış kapsamına dahil edildi!

Konut satışları, perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikle getirilen taksitlendirme sınırlaması kapsamı dışına çıkarıldı, taşıt satışları ise düzenleme kapsamına alındı...

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve söz konusu yönetmelikte değişiklik yapan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, taşıt satışlarında taksitlendirme sınırlaması da yeniden düzenlendi.

Buna göre, taşıt alırken, değerine göre 24-60 ay arasında taksitlendirme olacak.

120 bin lira ve altında olan taşıtlara 60 ay taksit imkanı

Buna göre, nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt satışında taksit süresi 60 ay olarak düzenlendi.

120 bin ile 300 bin lira arasında olan taşıtlarda 48 ay taksit yapılabilecek.

300 bin ile 750 bin TL arasında olanlarda 36 ay, 750 bin lira üstü değerde olan taşıtlarda ise taksit sayısı 24 ay olacak.

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Etiketler otomobil taksitli satış otomobiller taksitle otomobil
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