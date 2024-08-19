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Otomotiv devinden vergi düzenlemesi sonrası Türkiye için şok karar: Satışları durduruyor

Otomotiv devinden vergi düzenlemesi sonrası Türkiye için şok karar: Satışları durduruyor
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Çin'de üretilen Volvo sedan modellerin Türkiye'ye getirilmesi, yeni gümrük vergileri nedeniyle karlılık sorunlarına yol açtı. Bu nedenle Volvo, elektrikli sedan modelleri gelene kadar Türkiye'de sedan otomobil satmama kararı aldı.

İsveçli otomotiv devi Volvo, Türkiye pazarındaki stratejisini güncelliyor. Şirketin Türkiye Genel Müdürlüğü'ne atanan Alican Emiroğlu, önemli değişikliklere gidileceğini duyurdu.

Volvo, küresel trendlere uygun olarak elektrikli araçlara geçişini hızlandırıyor. Kompakt SUV modeli XC40, artık sadece elektrikli EX40 olarak satılacak. Benzinli motor seçeneği tamamen kaldırıldı. Ayrıca, Çin'de üretilen sedan modellerin Türkiye'ye getirilmesi, yeni gümrük vergileri nedeniyle durduruldu. Şirket, elektrikli sedan modelleri gelene kadar bu segmentte satış yapmayı planlamıyor.

VOLVO Türkiye Genel Müdürü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Son gümrük vergileri düzenlemeleri ve ekonomik koşullar göz önüne alındığında, Çin’de üretilen sedan modellerimizin Türkiye pazarındaki sürdürülebilirliğini sağlamak zorlaşıyor. Bu nedenle, bu modellerin satışını yeni yıldan itibaren durdurma kararı aldık” şeklinde konuştu.

Açıklamada, VOLVO'nun müşteri memnuniyetini ön planda tuttuğu ve bu tür kararların, markanın uzun vadeli stratejisi doğrultusunda alındığı ifade edildi. Ayrıca, markanın Türkiye pazarındaki diğer model ve hizmetlerle müşterilere en iyi deneyimi sunmaya devam edeceği vurgulandı.

 

Etiketler volvo türkiye sedan otomobil sedan
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