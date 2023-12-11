OYAK ve Renault'dan Türkiye yatırımı

Bursa Oyak Renault fabrikasında 2027 yılına kadar 4 yeni Renault modeli üretilecek. Bahadır Bektaş'ın haberi...

Renault, Renaulution kapsamındaki “Uluslararası 2027 Oyun Planı”nı Latin Amerika’da açıklamasının ardından, şimdi de bir sonraki merkezi olan Türkiye için yeni planlarını duyurdu. Renault markasını Türkiye'de pazar lideri yapma ve Türkiye'yi Avrupa dışında, dünyanın diğer noktalarına da ihracat yapan bir merkez haline getirme hedeflerinin açıklandığı toplantıda, Bursa Oyak Renault fabrikasında üretilecek yeni modellerle ilgili önemli bilgiler de paylaşıldı.

Bursa Oyak Renault fabrikasında 2027 yılına kadar 4 yeni Renault modeli üretilecek. Bu modellerden üç tanesi B ve C segment SUV modeller olacak. SUV ailesinin ilki olan Renault Duster da hibrit motor seçeneğiyle 2024 yılının ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunulacak. Yani yeni nesliyle birlikte Duster artık ülkemizde Dacia markası altında değil, Renault logolarıyla satılacak.

Renault, 2027 yılına kadar Türkiye'deki satışlarının 1/3’ünün elektrikli veya hibrit olmasını da hedefliyor. Türkiye için büyük önem taşıyan bu iddialı planı hayata geçirmek amacıyla Renault Group, OYAK ile birlikte 400 milyon Euro'nun üzerinde yatırım yaparak Oyak-Renault ortak girişimiyle Türkiye'de yeni model ve motor üretimine başlamayı planlıyor.

Renault Group, 2026 yılına kadar OYAK Renault fabrikasında yeni bir modüler platformu da hayata geçirmeye odaklanıyor. Bu esnek ve yüksek verimli platform, çok çeşitli güç aktarma organları teknolojileriyle uyumlu olacak. Halihazırda üretiminin yüzde 75'ini Avrupa'ya ihraç eden OYAK Renault fabrikasını, 2027 yılına kadar dünya ülkeleri için küresel bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefleyen Renault, geleceğin C SUV modellerini 50'den fazla ülkeye ihraç ederek küresel varlığını genişletecek.

Renault'nun global hedefleri arasında ise markayı dünya çapında dönüştürmek, rekabetçiliği güçlendirmek ve müşteriler için teknolojisiyle öne çıkan ürünlerle değer yaratmak bulunuyor. Renault, 3 milyar Euro yatırımla yarısı C ve D segmentlerinde olmak üzere 8 yepyeni model sunacak. Renault ayrıca 2027'de maliyetleri; içten yanmalı motora sahip modellerde yüzde 30, elektrikli otomobillerde ise yüzde 50 azaltmayı hedefliyor.

Türkiye'de yerel üretimin, pazar liderliğinin anahtarı olduğunu belirten Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek “Bugün, 2027'den önce 4 yeni Renault modelini, Bursa Oyak Renault Fabrikamızda yerlileştirmeyi planladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu yeni otomobillerden biri Renault Duster olmak üzere 3 adet SUV olacak. Renault olarak bu yeni ürünlerle Türkiye'de B ve C SUV segmentlerinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün yelpazesi sunarak liderliğimizi daha da pekiştireceğiz. Placek ayrıca Türkiye'nin Renault Group içindeki önemli endüstriyel varlığını vurgulayarak şunları söyledi: "Verimli bir sanayi merkezi inşa etmek için Bursa fabrikamızın endüstriyel varlığı büyük önem taşıyor. Oyak Renault fabrikası, Türkiye'nin en büyük binek otomobil üretim kapasitesine sahip. Renault Group'un yeni modüler platformunun 2026 yılına kadar Bursa fabrikamızda devreye alınmasıyla, bir adım daha ileriye gidiyoruz. Esnek ve son derece verimli olan bu platform, çok çeşitli güç aktarma mekanizması teknolojilerini barındırıyor. Toplam uzunluğu 4 ile 5 metre arasında değişen araç yelpazesi, 2.6’dan neredeyse 3 metreye kadar dört farklı dingil mesafesi uzunluğu olanağı sunuyor."

Türkiye’de Renault markası ve kullanıcılar arasında derin bir bağ bulunduğunu ve Türkiye’nin bir Renault ülkesi olduğunu belirten MAİS A.Ş. CEO’su Dr. Berk Çağdaş “Bugün, 2024 yılından itibaren Türkiye'de yerlileştirmeyi planladığımız 3 SUV arasından ilki olacak Yeni Renault Duster'ı duyurmak istiyorum. Yeni Renault Duster’ın, Duster modelinin başarı hikayesini sürdüreceğine eminim. Gerçek bir ikon olan Duster, kariyerinin 13 yılı aşkın süresinde dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Duster dünya genelinde 1,7 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. Yeni Renault Duster, önceki nesillerini başarılı kılan tüm özellikleri koruyor. Duster ve yeni SUV'larla birlikte, Renault markası tam bir SUV yelpazesine sahip olacak” dedi ve sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye'deki otomotiv pazarında lider olma taahhüdümüzü çeşitli, yerel üretim ve elektrikli araçlar sunarak teyit ediyoruz. Yeni ürün yelpazesi ve SUV modellere odaklanma, işimize ve Renault markasının başarısına eşi benzeri görülmemiş bir ivme kazandıracak. OYAK ve Renault‘nun güçlü ortaklığının hem ülke ihracatına sağlayacağı katkı hem de iç pazarı destekleyecek bu stratejisi; tüm sektörümüz adına umut verici bir adım. En büyük destekçimiz OYAK’a ve çok değerli Renault üst yönetimine her zaman bize verdikleri sonsuz destek adına bir kez daha teşekkür ediyorum.