Porsche kendi kendini solladı... Kazanan Taycan!

Porsche'nin tamamen elektrikli spor otomobili Taycan, bu yılın Eylül ayı sonunda ulaştığı toplam satış adediyle markanın en çok satan üçüncü modeli olmayı başardı.

Henüz ikinci yılında olmasına rağmen Porsche Taycan, satış adetleriyle ikonik 911'in önüne geçti.

Ajansotomobil'den Bahadır Bektaş'ın haberine göre Bir süre önce Cross Turismo versiyonu da yollara çıkan Taycan, henüz ikinci yılında olmasına rağmen, 2021'in Ocak-Eylül döneminde ulaştığı 28.640 adetlik global satışla markanın ikonik modeli 911'i geride bıraktı. 911 ise aynı dönemde 27.972 adetlik satışa ulaştı.

Taycan satışlarındaki artışa karşılık Porsche'nin en çok satan modeli Cayenne olmaya devam ediyor. 2021'in Eylül ayı sonunda 62.451 adet satılan Cayenne'i yüzde 12 artışla 61.944 adete ulaşan Macan takip ediyor. Porsche'nin diğer modellerinden Panamera 2021'in üç çeyreği sonundaki satışlara göre 20.275 adet, 718 Boxster ve 718 Cayman ise 15.916 adet satıldı.







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