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Renault da Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

Renault da Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından Moskova'da faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan Fransız otomobil üreticisi Renault, Rusya'daki üretim faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Renault Grubu'nun Moskova'daki üretim tesisindeki faaliyetleri bugün itibarıyla askıya alındı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Renault'un Rusya'nın en büyük otomobil üreticisi olan AvtoVAZ’daki yüzde 69'luk hissesiyle ilgili tüm muhtemel seçenekleri de değerlendirdiği belirtildi. AvtoVAZ, Lada marka otomobilleri üretiyor.

Otomobil üretiminden kazandığı gelirin yüzde 8'ini Rusya'dan elde eden Renault, bu ülkede faaliyetlerinin durdurulması sonucunda faaliyet kâr marjını da yüzde 4'ten yüzde 3'e revize etti.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, çarşamba günü video konferans yoluyla Fransa Parlamentosuna hitabında, Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini belirtmişti.

 

Etiketler renault rusya faaliyet otomobil otomotiv
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