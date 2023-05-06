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Sıfır otomobil satışına yeni düzenleme! Bunu yapan yandı

Sıfır otomobil satışına yeni düzenleme! Bunu yapan yandı
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Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemeye göre, araç satışından kaçınan, yüksek fiyat talebinde bulunan veya tüketiciyi aksesuar almaya zorlayan firmaların yetki belgesi iptal edilecek.

Ticaret Bakanlığı, sıfır araç satışlarında yaşanan problemlere yönelik dikkat çekici bir adım attı. 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarınının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yetki belgesi iptaline yönelik bölüme yeni bir madde eklendi. Buna göre, araç satışından kaçınan, üretici fiyatları veya distribütör tarafından tavsiye edilen fiyatın üzerinde fiyat talep eden, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlayan ya da takas fiyatını piyasa fiyatının altında belirleyen firmaların yetki belgeleri iptal edilecek.

 

Etiketler sıfır araç satışı otomobil düzenleme ticaret bakanlığı
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