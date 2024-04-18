Tesla'nın yeni hedefi belli oldu

Elon Musk'ın sahibi olduğu ve son dönemde düşen piyasa değeri ve işten çıkarmalarla gündemden düşmeyen Tesla, Hindistan'a yatırıma hazırlandığını duyurdu.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, gelecek hafta Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’yi ziyaret edecek. Reuters’ın haberine göre Musk’ın ziyarette Hindistan’da yeni bir fabrika inşa etmek amacıyla 2 ila 3 milyar dolar değerinde yatırım planı açıklamaya hazırlanıyor. Musk Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yle bir araya gelecek. Hindistan’da elektrikli araç sektörünün henüz emekleme aşamasında. Musk’ın dünyanın üçüncü büyük otomobil pazarı olan Hint pazarına girme planını açıklaması bekleniyor.