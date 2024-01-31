Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi değişti
Trafik cezalarında indirimli ödeme süresinde değişiklik Resmi Gazetede yayınlandı. Yeni yönetmeliğe göre trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıktı.
İçişleri Bakanlığı'nca Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi. Resmi Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı yönetmeliğine göre; trafik cezalarında, yüzde 25 indirimli erken ödeme imkanından yararlanabilme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.
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