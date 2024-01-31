  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi değişti

Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi değişti

Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi değişti
Güncelleme:

Trafik cezalarında indirimli ödeme süresinde değişiklik Resmi Gazetede yayınlandı. Yeni yönetmeliğe göre trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıktı.

İçişleri Bakanlığı'nca Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi. Resmi Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı yönetmeliğine göre; trafik cezalarında, yüzde 25 indirimli erken ödeme imkanından yararlanabilme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı. 

Etiketler trafik cezası indirimli ödeme süresi trafik cezası ödeme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur pozuyla sosyal medyayı salladı Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur pozuyla sosyal medyayı salladı Bakan Fidan Bulgaristan Başbakanı ile görüştü Bakan Fidan Bulgaristan Başbakanı ile görüştü Cevdet Yılmaz'dan faiz artırımıyla ilgili açıklama Cevdet Yılmaz'dan faiz artırımıyla ilgili açıklama Vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk açıklama Vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk açıklama Putin mal varlığını açıklandı Putin mal varlığını açıklandı Galatasaray'da bir ayrılık daha Galatasaray'da bir ayrılık daha Marmara Denizi'nde deprem! Marmara Denizi'nde deprem! Türkiye'nin en çok kazandıran, satan ve ucuz otomobilleri belli oldu Türkiye'nin en çok kazandıran, satan ve ucuz otomobilleri belli oldu Melis Sezen ödül gecesindeki tarzıyla gündem oldu Melis Sezen ödül gecesindeki tarzıyla gündem oldu