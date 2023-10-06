Türkiye'de en çok ve en az tercih edilen otomobil renkleri belli oldu

Türkiye'de yeni araç alımında vatandaşın renk tercihlerinde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. İşte Türkiye'nin otomobilde en çok ve en az tercih ettiği renkler...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ağustos ayı sonu itibarıyla ülke genelindeki motorlu kara taşıtı sayısı 27 milyon 987 bin 472 seviyesine çıktı.

Bu taşıtlar içerisinde yer alan trafiğe kaydı yapılan 620 bin 472 otomobilin yakıt türü incelendiğinde ise otomobillerin yüzde 67'sinin benzinli, yüzde 18,5'inin dizel, yüzde 8,8'inin hibrit, yüzde 4,3'ünün elektrikli ve yüzde 1,4'ünün LPG'li olduğu görüldü.

Türkiye’nin otomobilde renk tercihi

Ocak - Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 620 bin 472 otomobil renklerine göre listelendiğinde ise araçların yüzde 34,5'inin gri, yüzde 28,4'ünün beyaz, yüzde 12,3'ünün mavi, yüzde 10,7'sinin siyah, yüzde 7,5'inin kırmızı, yüzde 2,9'unun yeşil, yüzde 2,3'ünün turuncu, yüzde 0,6'sının sarı ve yüzde 0,5'inin kahverengi renkli olduğu ortaya çıktı.

En çok ve en az tercih edilen renkler

Aynı dönemde en fazla tercih edilen renkler sırasıyla 214 bin 33 otomobille gri, 175 bin 922 otomobille beyaz, 76 bin 371 otomobille mavi, 66 bin 598 otomobille siyah, 46 bin 590 otomobille kırmızı oldu.

En az tercih edilen otomobil renkleri arasında da 3 bin 407 otomobille kahverengi, 3 bin 817 otomobille sarı yer aldı.