Zorunlu Trafik Sigortası'nda isyan ettiren oyun

Sigorta şirketlerinin Zorunlu Trafik Sigortası yaptırmak isteyenlere ek masraflar çıkarttığı iddia edildi.

Kanuni mecburiyet olarak Türkiye'de 29 milyon aracın yaptırması gereken Zorunlu Trafik Sigortası'nda 2 yıldır süren sıkıntı son aylarda yeniden had safhaya çıktı. Tarife'ye göre 6 bin 300 TL'ye kesilecek bir trafik poliçesine fiyat teklifi vermeyen birçok sigorta şirketi, sistemlerinde hata gösterip sadece zorunlu poliçeyi kesmiyorlar. Kamuya ait sigorta şirketi ise, bayilerine gün içinde kullanılmak üzere kasko veya elementer poliçe kesilince, 1'e 1 trafik poliçe kesme imkanı veriyor. Özel birçok sigorta şirketi ise, ek mali tazminat ve çekici hizmeti gibi basit konuları ilave ederek, poliçe bedeline yüzde 50 gibi yüksek farklar çıkartarak mecburi trafik poliçesi kesmeyi kabul ediyorlar.

Son bir yılda Türkiye'de trafiğe yaklaşık 945 bin yeni aracın girmesiyle piyasada mecburi poliçe geliri artarken, kaza sayılarında da yeni açılan yollar sebebiyle azalma oldu. Bütün bu olumlu gelişmelere karşılık, sigorta şirketlerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı takmayan tavırları ise azalmadı.

Türkiye'de kontrol edilmediği için 2 sigorta şirketinin içlerinin boşaltılıp, yüzbinlerce poliçe mağduru oluştuğu bir dönemde, trafik sigortalarını tarife üzerinden kesmemekte direten şirketlere, ciddi bir müeyyide de uygulanmıyor.

Sigortacılık Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurumu'nun devreye girmesini isteyen vatandaşlar, bu kurul üyelerinin kendi akrabalarının araçlarının trafik poliçelerini kestirmek için küçük bir gayretin içerisine girmelerinin, soruşturmanın başlaması için yeterli olacağını söylediler. Gününde trafik poliçesini yenileyemeyen vatandaş ise araç kullanmaktan vazgeçiyor. Devlete Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) 2023 de katlamalı ödeyen araç sahipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın trafik sigortasındaki arıza ve ek teminat ile zamlı poliçe oyununa son vermesini bekliyorlar.

İHA