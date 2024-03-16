20 milyon kişi incelendi! Covid-19 aşıları kalbe zarar veriyor mu?

Koronavirüs aşısı olan 20 milyon kişinin incelendiği yeni bir bilimsel çalışma, aşıların kalbe zarar verdiği iddiasını çürüttü. Aksine aşı olduktan sonra hastalığı geçirenlerde kalp hastalıkları ve pıhtı riskinin daha az olduğu ortaya koyuldu.

Dünya genelinde 7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan Covid-19 yavaş yavaş etkisini kaybederken, hastalığa karşı geliştirilen aşıların yan etkileriyle ilgili tartışmalar bitmiyor.

Yapılan bir çalışma, koronavirüse karşı geliştirilen aşıların kalp hastalığına yol açtığı iddialarını çürüttü. Covid-19 aşılarının, kalp hasatlıkları ve pıhtı riskini azalttığı ortaya çıktı.

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre, kapsamlı çalışma saygın bilim dergilerinden Heart'ta yayınlandı.

İngiltere, İspanya ve Estonya'dan araştırmaya katılan 20 milyon kişi bir yıl boyunca takip edildi.

Hastalığı geçiren aşı olmuş kişilerde 3 ila 6 ay sonra kalp yetmezliği riski aşılanmamış kişilere göre yüzde 39, damarlarda pıhtı riski yüzde 47 düşük çıktı.

Uzmanlara göre, bu yayın coronavirüs aşılarının kalp krizlerini artırdığına dair iddialara da yanıt niteliğinde.

Aşının bu hastalıklara karşı riski azaltmasının nedeninin, aşının coronavirüs enfeksiyonunun şiddetini azaltmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

''Aşı olanlarda kalp riski daha az''

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, çalışmayı "aşılanmış kişiler covide tekrar yakalandıklarında kardiyolojiye ait komplikasyonların ve trombo embolik olayların aşılanmamış olarak yakalanan kişilere oranla çok daha az olduğunu gösteren oldukça geniş bir çalışma" olarak tanımladı.

Aşı olanlarda hem kalp krizi hem de beyne ve akciğer pıhtı atması gibi olaylaın çok az görüldüğünü ifade eden Özdemir, "Bu etkiler aynı zamanda hastalığın en etkin olduğu dönemde öldürücü olduğu dönemde aşının etkisinin ortaya çıktığı görülüyor." dedi.

Aşının daima koruyucu, hastalığın etkisini ve komplikasyonlarını önleyici, hayat kurtarıcı bir araç olduğunu ifade eden Özdemir, "180 gün sonra kronik döneme bakıldığında bu etkilerin yine devam ettiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

NTV