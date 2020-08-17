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  3. 17 Ağustos 2020 13:15

Bakan Koca'dan ''entübe'' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalanan ve nefes almakta güçlük çeken hastaların yaşadığı zorluklardan bahsetti.

Bakan Koca'dan ''entübe'' açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Sağlıklı bir yetişkin dakikada ortalama 12 kez nefes alır. Farkında bile olmadan. COVID-19’un akciğerinde pnömoniye yol açtığı hastaysa, bütün enerjisini nefes almak için harcasa bile, bunu başaramaz. Hastaya, onu hayatta tutacak oksijen, zor bir yöntem olan Entübasyonla verilir." ifadelerini kullandı.

DHA

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