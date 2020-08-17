Bakan Koca'dan ''entübe'' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Sağlıklı bir yetişkin dakikada ortalama 12 kez nefes alır. Farkında bile olmadan. COVID-19’un akciğerinde pnömoniye yol açtığı hastaysa, bütün enerjisini nefes almak için harcasa bile, bunu başaramaz. Hastaya, onu hayatta tutacak oksijen, zor bir yöntem olan Entübasyonla verilir." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir yetişkin dakikada ortalama 12 kez nefes alır. Farkında bile olmadan. COVID-19’un akciğerinde pnömoniye yol açtığı hastaysa, bütün enerjisini nefes almak için harcasa bile, bunu başaramaz. Hastaya, onu hayatta tutacak oksijen, zor bir yöntem olan Entübasyonla verilir. pic.twitter.com/Imu3x5ZQSv — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 17, 2020