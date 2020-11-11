CDC: Kumaş maskeler de cerrahi olanlar kadar etkili

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yayımladığı yeni kılavuzda, Covid-19 salgınına karşı tedbir amaçlı maske kullanımı önerilerini güncelledi.

MASKE SADECE KİŞİLERİN ÇEVRESİNDEKİ İNSANLARI KORUMUYOR

Kuruluş maske takmanın sadece kişinin çevrenideki insanları değil, aynı zamanda kendisini de virüse karşı etkili bir şekilde koruduğunu açıkladı. CDC tarafından daha önce yayımlanan kılavuzda, sadece yüz maskelerinin enfekte olan kişilerin Covid-19’u başkalarına bulaşmasını önlediği yer alıyordu.

CSC, maskelerin kullanıcı tarafından solunan virüs parçacıklarını bloke etmek için "kaynak kontrolü" görevi gördüğünü ve başkalarından gelen bulaşıcı damlacıkları bloke ederek "kişisel koruma için filtreleme" sağladığını söyledi.

KUMAŞ MASKELER DE CERRAHİ OLANLAR KADAR ETKİLİ

Bununla birlikte CDC tek kullanımlık cerrahi maskelerin yanı sıra kumaş maskelerinden yeni tip corona virüsten korunmada oldukça etkili olduğunu açıkladı. Buna göre polipropilen kumaşlardan üretilen maskeler statik bir yük oluşturarak corona virüsü itiyor, ipek maskeler ise nemli damlacıkları önleyerek daha rahat bir kullanım sunuyor.

KARŞILIKLI MASKE KULLANIMI ENFEKTE KUAFÖRLERİN VİRÜSÜ MÜŞTERİLERİNE BULAŞTIRMASINI ÖNLEDİ

Öte yandan yeni kılavuzda, maskelerin çeşitli durumlarda virüsün bulaşma riskini yüzde 70'ten fazla azalttığını gösteren bir dizi bilimsel çalışmaya atıfta bulundu. Bir araştırmda, karşılıklı maske kullanımının, enfekte olmuş iki kuaförün virüsü daha sonra görüşülen 67 müşteriye bulaştırmasını önlemeye yardımcı olduğunu ortaya koydu. Farklı bir çalışmada ise, 2 tane enfekte yolcunun bulunduğu 10 saatlik uçuş esnasında maske takımının diğer yolcuları Covid-19’dan koruduğu aktarıldı.

1 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİK KAYBIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR

Sağlık kuruluşu maske takımının Covid-19 kaynaklı ve ölüm sayısını önemli ölçüde düşürdüğüne dikkat çekilerek, “Evrensel bir maske kullanımı politikasının benisenmesi, özellikle sosyal mesafe, el hijyeni ve yeterli havalandırma gibi diğer ilaç dışı müdahalelerle birleştirildiğinde gelecekteki karantinaları önlemeye yardımcı olabilir” açıklamasını yaptı.

Bununla birlikte CDC, uluslararası maske kullanımında meydana gelen yüzde 15’lik bir artışla 1 trilyon dolara varabilecek ekonomik kaybın önüne geçebileceğini öngören bir ekonomik analize de dikkat çekti.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de salı günü verdiği demeçte maskelerin corona virüse karşı çift yönlü bir koruma sağladığını açıklamıştı.