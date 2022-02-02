Çene estetiği ameliyatları yüzüm profilden daha güzel görünmesi için yapılan estetik operasyonlardır.

Çünkü bir yüzün bütün olarak güzel olabilmesi için her bir uzvun birbiriyle orantılı büyüklüklerde olması gerekir. Yüzün burun ile birlikte orta noktasında bulunan çenenin ileride veya geride durması ya da çene ucunun gerektiğinden yüksek olması yüzde bazı estetik sorunlara neden olabilir. Bu tür durumlarda çeneyi yüz hatlarınıza ideal bir boyuta getirebilmek için çene estetiği operasyonları yapılır. Operasyon yöntemlerinden bir tanesi de çene törpüleme ameliyatlarıdır.

Çene törpüleme ameliyatı çene ucu burnun önünde olan kişiler için uygulanan çene estetiği operasyonlarından birisidir. Çene ucu daha sivri ve önde olduğunda bunu küçültmek ve ideal boyutları getirebilmek için törpüleme yöntemi kullanılır. Bu yöntem sayesinde çene yapıları yüz için en ideal boyutları ve en ideal oval yapılara getirilir. Böylelikle hem profilden bakıldığında hem de önden bakıldığında çeneler yüzün güzelliğini tamamlayan bir bütünün parçası olacaktır.

Çene törpüleme ameliyatı kimlere yapılır

Çene estetiği operasyonlarında en çok kullanılan tekniklerden birisi olan çene törpüleme ameliyatı için 20 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Eğer çeneniz olması gerekenden daha uzun ve sivri ise bunu normal boyutları ulaştırabilmek için çene törpüleme ameliyatları Yapılır. Bazı çene yapılarında çene ucu olması gerekenden daha geri durmaktadır. Daha küçük görünen uzatılması gereken bu tür çene operasyonlarında çene törpüleme yöntemi kullanılmamaktadır. Törpüleme ameliyatı adından da Anlaşılacağı gibi daha büyük ve uzun bir çene yapısını törpüleyerek istenilen küçüklere ulaştırmak için tercih edilir.

Çene yapınızın çok sivri ve önde durduğunu düşünüyorsanız çene törpüleme ameliyatı ile bu durumun önüne geçebilirsiniz. Bunun için Esteport estetik merkezi ile iletişime geçebilir ve Uzman Dr. Ali Mezdeği ile ön görüşme sağlayabilirsiniz. Çene estetiği üzerine birçok farklı başarılı operasyon yapmış olan Dr. Ali Mezdeği çene törpüleme operasyonları için sizlere Gerekli olan tüm Süreci en ince detaylarına kadar iletecektir.

Çene törpüleme ameliyatı hakkında en çok merak edilenler

Birçok estetik ameliyatta olduğu gibi çene törpüleme ameliyatlarında da bu operasyonu yaptıracak olan kişilerin bazı kaygıları ve tereddütleri söz konusudur. Operasyon yapıldıktan sonra çene yapısının beğenilmemesi durumunda bu yapının tekrar düzeltilmesi yeni bir revizyon operasyonu gerektirecek için hastalar bu konuda her zaman en iyisini istemektedir. Bunun için merak ettikleri birçok soru bulunmaktadır. İşte çene törpüleme ameliyatı öncesinde bu Ameliyat hakkında araştırma yapan kişilerin en çok sorduğu sorular şu şekildedir;

Çene törpüleme öncesinde nasıl bir planlama yapılıyor?

Tüm estetik operasyonlarda olduğu gibi çene estetiği operasyonlarında da operasyon öncesi yapılan değerlendirmeler çok önemlidir. Bu süreçte hastanın tam olarak ne istediğini doktoruna en detaylı şekilde anlatıyor olması gerekir. Hastanın isteklerini dinleyen Doktor çene yapısı ve kullanılan teknikler ile istenilen yapının ne kadar mümkün olduğunu belirlemesi ortaya çıkacak sonucun ne olabileceğini hasta ile paylaşması gerekir. Bunun için Esteport estetik merkezi bünyesinde yapılan çene törpüleme operasyonlarında yüz hatlarına uyumlu bir çene oluşturabilmek için çok detaylı Bir analiz ve ölçülendirme süreci söz konusudur. Operasyon öncesinde doktor ve hasta arasındaki iletişimin en iyi şekilde kurulabilmesi ve analizlerin en ince detayına kadar değerlendirilmesi Uzman Dr. Ali Mezdeği tarafından yapılmaktadır.

Çene törpüleme ameliyatında iz oluyor mu

Çene törpüleme ameliyatları ağız içerisinde yapılan operasyonlardır. Bu nedenle dış bölümde bir iz oluşmayacaktır.

Çene törpüleme ameliyatı ağrılı bir ameliyat mıdır?

Çene törpüleme operasyonlarında çoğunlukla genel anestezi kullanılmaktadır. Çok Nadiren de olsa lokal anestezi ile yapılan işlemler söz konusu olacaktır. Anestezi nedeniyle işlem esnasında Ağrı veya sızı söz konusu değildir. İşlem sonrasında iyileşme süreci Oldukça hızlı geçecektir. Doktorunuzun desteklediği ilaçlarla iyileşme sürecini hafif ağrılarla atlatabilirsiniz.