Dikkat! Sevgililer günü çiçeğiniz koronavirüs bulaştırabilir!

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Sevgililer Günü’nde gönderilecek hediyelerin Covid-19 açısından risk taşıyıp taşımadığını DHA’ya değerlendirdi.

Doç. Dr. Savaşçı, “Ürünler özellikle kargo ile geliyorsa o paketleri mutlaka çöpe atarak, ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Kapıya gelen görevlileri mutlaka maske ile karşılayalım; bu çok önemli, mesafemizi koruyalım” dedi.

Savaşçı, özellikle gönderilen çiçeklerden Covid-19 bulaşma riskine dikkat çekerek şunları söyledi: “Eve gelen çiçeği insanlar koklamak, dokunmak isteyecektir. Çiçeklerden buruna ve ağza bulaş gerçekleşebilir. Bu ürünleri balkonda en az altı saat havalandırırsak iyi olur. Çiçeği elimize alır almaz hemen koklamayalım, mutlaka virüs aktifliğini kaydedene kadar ki bu süre 6 saattir, balkonda bekletelim, sonrasında evimizin içine alarak rahatlıkla koklayabiliriz. Yiyecek ürünleri gelirse, özellikle hijyen konularına dikkat eden firmalar tarafından temin edilmesi gerekiyor. Mutlaka paketli ürünleri tercih edelim.”