DSÖ'den korkutan uyarı: Son 23 yılın en yüksek seviyesinde

Corona virüs salgını dünyayı kasıp kavururken

Dünya Sağlık Örgütü'nden ürküten bir açıklama daha geldi.

Kızamık vakaları son 23 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Geçtiğimiz yıl 207 binden fazla kişi kızamık nedeniyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 870 bin.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kızamik tehlikesinin altını "Covid'den daha tehlikeli" diye çizdi ve bu artışın sebebini anlattı.



Avrupa ülkelerinde, ABD'de bu salgın sırasında insanlar çocuklarının rutin aşılarını yaptırmak için sağlık merkezlerine gitmeye çekindikleri için aşıların yapılma oranları düştü.

Yani kızamık salgınını körükleyen corona virüs salgını.



Halen 26 ülkede 94 milyon insan corona virüs krizi nedeniyle kızamık aşısı olamıyor.

PEKİ TÜRKİYE'DE DURUM NE?

Türkiye'de aşılanma oranı yüzde 98, yani dünyaya göre çok iyi bir noktada ama yine de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.



Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Dünyadaki durum maalesef kötü ancak biz Türkiye'de iyi noktadayız o açıdan. Bu da yılların getirdiği ve sonradan da geliştirilen aşılama sistemimizin iyi çalışması. Ancak bizi korkutan şu, diğer ülkelerde kızamık salgını artmaya başladıkça bu Türkiye'yi de etkiliyor" dedi.