Eczanelerde ilaç krizi! 120'ye yakın ilaç bulunamıyor!

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, “Piyasada 120’ye yakın ilaç bulunamıyor. Hemen hemen her gruptan bir iki ilaçta sorun var. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ilaç sorunu yaşanıyor. Bunun çözümü yerli ilaç üretimini desteklemekten geçiyor” dedi.

Çolak, yaygınlaşan uyuz hastalığı ile ilgili de “Bir enfeksiyon hastalığı olan uyuz, iyi beslenememe ve temiz çevrede yaşayamama sonucunda görülüyor. Ciddi bir göç dalgası yaşadık. Uyuz tedavisinde kullanılan ilaçta sıkıntı yaşanıyor” dedi.

EN ÇOK AĞRI KESİCİ SATILDI

BirGün'den Burcu Cansu'ya konuşan Çolak, birlik olarak ‘Eczanem nerede’ mobil uygulamasını, ücretsiz bir şekilde halkın kullanımına sunduklarını ifade ederek, bu uygulama ile konuma en yakın eczanelere, nöbetçi eczanelere erişimin mümkün olduğunu belirtti. Sağlığa ayrılan bütçenin hiçbir zaman yeterli olmayacağını dile getiren Çolak, şöyle konuştu: “OECD ülkeleri arasında, milli gelire oranla en az sağlık harcaması 4,2’lik oranla Türkiye’de yapıldı. 2019’un ilk dokuz ayında 293 milyon 238 bin adet reçete karşılandı. En çok satılan kalemler ağrı kesiciler ve metabolizma hastalıklarında kullanılan ilaçlar oldu.”

İSTİHDAM SORUNU

Eczacıların en önemli sorunlarından birinin de istihdam olduğunu kaydeden Çolak, “İhtiyaç olmadığı halde açılmaya devam edilen eczacılık fakülteleri ve artırılan kontenjanlar, bu ülkenin ve bu mesleğin geleceği ile oynamaktır. Sağlık Bakanlığının tahminlerine göre, 2030 yılında şimdiden 7 bin eczacı fazlası bulunuyor. Tüm bu veriler ışığında eczacılık mesleğinin istihdam sorunu yaşayacağını söylemek için müneccim olmaya gerek yok.”