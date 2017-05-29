Kadınlarda burun estetiğine dikkat

Estetik ve güzel bir görünüme sahip olma isteğinin eski çağlardan beri devam eden ve önemini hiç yitirmeyen bir konu olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ümit Hardal, "Bilindiği gibi insanlar arası ilişkilerde de ilk olarak fiziki görüntü dikkate alınır. Eğer kişinin vücudunda memnun olmadığı bir bölge var ise, bu durum hem sosyal hayatı hem de ruhsal durumu olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle kadınlar bu konuda oldukça hassastır. Çünkü kendinden memnun olma ve beğenilme dürtüsü erkeklere nazaran kadınlarda daha yoğun yaşanır. Kadınların estetik kaygı yaşadığı en önemli konulardan biri, burun yapısındaki problemlerdir" dedi.



"Bir kadın için aynaya baktığında güzel görünmek ne kadar önemliyse, yüze tüm şekli ve ifadeyi veren burun da sorunlar olması da haliyle kişinin yaşamını kabusa çevirebilir" diyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ümit Hardal, "Kadın hastaların büyük bir çoğunluğunun sağlık sorunları sebebiyle değil, burun şeklinden memnun olmadıkları için estetik operasyonlara yöneldiği gözlemlenir. Yapılan çalışmalar da rinoplasti ameliyatlarının diğer estetik operasyonlardan iki kat daha fazla olduğunu belirterek bu durumu kanıtlıyor. Neyse ki günümüz teknolojisi ve tıp alanında yapılan yenilikler sayesinde hayal edilen buruna daha kolay kavuşulabiliyor. Rinoplasti ameliyatlarında cinsiyet faktörü büyük rol oynar. Bu sebeple kadınlara uygulanan estetik burun ameliyatları erkeklerinkinden farklılıklar gösterir. Kadınların anatomik yapısı ve operasyondan beklentileri erkek hastalarınkiyle aynı olmadığından, elde edilecek sonucun da maskülen olmaması gerekir. Kadın hastalar burun şekillerinin güzel olması haricinde doğal durmasına da önem verirler. Burnun yüz bölgesinde öne çıkan bir organ olması sebebiyle, ameliyattan beklenen sonuç da yüze uyumlu ve mükemmel bir bütünlük sağlamasıdır" ifadelerini kaydetti.

"Burnun yüz ile olan ilişkisi ve yüzün kemik yapısı mutlaka bir bütün olarak ele alınmalıdır"

Kadınların yüz anatomisinin yuvarlak, kıvrımlı ve ince hatlı olduğunu ifade eden Op. Dr. Ümit Hardal, "Ayrıca burun yüzeyleri içbükey şeklinde ve daha küçüktür. Bu nedenle estetik burun ameliyatında kadının burun ölçüsü ve çizgileri çok belirgin olmamalı, burun sırtı ise hafif açılı olmalıdır. Kadınlarda ideal burun açısı hakkında birçok çalışma yapılmış olsa da, en uygun açının (burun-dudak açısı) 95-120 arasında olduğu saptanmıştır. Her hastanın yüz yapısı ve burun problemi farklı olduğundan, uygulanacak operasyon bu kriterler göz önüne alınarak planlanmalıdır. Estetik burun ameliyatı öncesi burnun yüz ile olan ilişkisi ve yüzün kemik yapısı mutlaka bir bütün olarak ele alınmalıdır. Burunda yapılan dikey değişiklikler veya burnun orta kısmının uzun bırakılması yüzün uzun ya da kısa görünmesine yol açabilir. Burun hem ön cepheden hem de profilden bakıldığında yüze uyumlu olmalıdır. Eğer hasta büyük bir burun yapısına sahipse alın-çene açısına dikkat edilmelidir. Üst, orta ve alt yüz açıları bozuk bir hasta ise de, ilk önce oransal bozuklukları göz önüne alınmalıdır. Sadece alt yüzün uzun olduğu vakalardaysa burun çok kısaltılmamalıdır. Alın, burun ve çene bölgeleri arasında uyumsuzluk söz konusu ise de burun estetiği yapılırken çene ucu estetiği de yapılabilir. Burnun hastanın yüzüne uyumlu olması ve doğal durması ’ilk koşul’ olmalıdır. Detaylı yüz analizi yapılmadan, burnun karakteristik özellikleri tanımlanmadan yapılan cerrahi müdahale sağlıklı olmayacağı gibi estetik de görünmeyecektir. Bu noktada operasyonu yapacak hekimin doğru seçilmesi oldukça önemlidir. Yanlış ellerde yapılacak herhangi bir operasyon burun yapısında dönüşü olmayan problemlere yol açabilir" açıklamasında bulundu.