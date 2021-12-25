Kızlık Zarı Nedir? Anatomik Yapısı Nasıldır?

Vajina girişinde bulunan kızlık zarı deri kıvrımlara verilen isimdir. İlk cinsel birleşme sırasında burada kanama meydana gelir.

Fakat kızlık zarı anatomik yapısı kişiden kişiye farklılık gösterdiği için bazen kanama olmayabilir. Kızlık zarı dikimi açısından kızlık zarı anatomik yapısı septalı, kribriform, yarı septalı, kresentrik tıp, labial tip kızlık zarı yapısı bulunur.

Kızlık Zarı Muayenesi Neden Yapılır?

Kızlık zarı muayenesi farklı sebeplerden dolayı yapılır. Vajina bölgesinde meydana gelen travmalar ya da cinsel ilişkiye girilmesi gibi durumlarda muayene yapılır.

Kızlık Zarı Dikimi Yöntemleri

Gelişen teknoloji ve yöntemler sayesinde kızlık zarı dikimi yöntemleri geçici ve kalıcı olarak uygulanır. Geçici olarak uygulanan yöntem de vajina girişi daraltılır ve cinsel birleşme sonrası kanama meydana gelir. Bu işlem cinsel birleşmeden Bir iki gün önce yapılır. Kalıcı kızlık zarı dikimi ise uzun süreli tasarlanacak şekilde yapılır.

Kızlık Zarı Dikimi Mümkün mü?

Evet. Günümüzde jinekoloji uzmanları tarafından kızlık zarı dikimi anlaşılmayacak bir şekilde dikil

Kürtaj Ne Kadar Sürede Tamamlanıyor?

Kürtaj hamileliğin bitirilmesi anlamına gelen bir operasyondur. Kürtaj sonrası hamilelik sonlanır ve cenin anne rahminden tamamen tahliye edilir. Kürtajın yapılabilmesi için gebelik haftası oldukça önemlidir.

Ülkemizde genel olarak istenmeyen ya da sağlık sorunu bulunan gebelikler 10. haftaya kadar sonlandırılabilir. Bu nedenle gebelik haftası doğrultusunda kürtaj operasyonu 15-20 dakika içerisinde tamamlanır. Bu sırada hasta sedasyon anestezi ile uyutulduğu için herhangi bir ağrı ya da acı hissetmez. Kürtaj sonrası hastanın dinlenmesi gerekir.

Kürtaj Nedir?

Tıbbi bir müdahale olan kürtaj rahim içerisindeki ceninin alınmasına verilen işlemdir. Genellikle toplumda çocuk aldırma olarak bilinen kürtajla rahim içi temizlenir.

Kürtaj Hangi Durumlarda Yapılır?

Kürtaj anne ve baba adayının kararı doğrultusunda gerçekleşir. Bu nedenle ülkemizde 10 haftaya kadar kürtaj yapılabiliyor. Kürtajın yapılmasının amacı istenmeyen gebeliğe ya da sağlıksız bir hamileliğe son vermektir. Özellikle anne karnındaki bebeğin kalp atışının tamamen durması halinde rahim içi kürtajla temizlenir.

Kürtaj Öncesi Hastanın Dikkat Etmesi Ve Yapması Gerekenler

Kürtaj cerrahi bir işlem olduğu için öncesinde hastanın 6 saat öncesinden yeme içmeye ara vermesi gerekir. Ayrıca kanamaya neden olacağından dolayı kan sulandırıcı ilaçlar bırakılmalıdır.

Kürtaj Sonrası Neler Yapılmalı? Nelere Dikkat Edilmeli?

Kürtaj sonrası hastanın bir yakını yardımı ile eve gitmesi önerilir. Bol bol dinlenerek, doktor tarafından önerilen ilaçları düzenli kullanması gerekir. Kürtajdan 1 hafta sonra ise hastanın kontrole gitmesi gerekir.

Kürtaj Fiyatları 2021

Kürtaj fiyatları hastane tercihine göre değişir. Özel kliniklerde ücretli olan kürtaj yapılan işlemler doğrultusunda belirlenerek hastalara bildirilir. Ayrıca kızlık zarı dikimi de tercihlere göre değişir.

Labioplasti Neden Uygulanır?

Genital estetik tıp literatüründe labioplasti olarak geçer. Bu operasyonun yapılma nedenleri içerisinde partnerden utanma, genital bölge ile ilgili duyulan estetik kaygı, cinsel birleşme sırasında haz duyamama ve sürekli yaşanan vajinal enfeksiyonlar diyebiliriz.

Labioplasti Kimlere Uygulanabilir?

Labioplasti estetiği için bayanların 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Bu koşulun sağlanması ve sağlık durumunun da elverişli olması halinde labioplasti gerçekleşir.

En İyi Labioplasti Tekniği Hangisidir?

Labioplasti operasyonunun giderek yaygınlaşması ve tercih edilmesi beraberinde farkı tekniklerin kullanılmasını gerektirmiştir. Bu doğrultuda kullanılan teknikler içerisinde şu uygulamalar bulunur: Bunlar deepitelizasyon, V plasti, parsiyel rezeksiyon, lazer labioplasti, üst pedikül rekonstrüksiyon, Z plasti gibi tekniklerdir.

Labioplasti estetiği sonrası ortaya çıkan en iyi teknik ise V plasti ve parsiyel rezeksiyondur.

Labioplasti Ameliyatı Fiyatları 2021

Labioplasti ameliyat fiyatları tercih edilen kliniğe göre değişir. Bu nedenle ameliyat öncesi kliniklerden fiyat konusunda bilgi almak gerekir.