Koronavirüs aşısında hedef 2 milyar doz!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmaları için Oxford Üniversitesi ile birlikte çalışmalar yürüten AstraZeneca şirketi, Gates Vakfı tarafından desteklenen iki sağlık örgütüyle anlaşma yaptıktan sonra aşı kapasitesini arttırdı. AstraZeneca, aşı üretme kapasitesinin 2 milyar doza çıktığını duyurdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Oxford Üniversitesi ile birlikte Covid-19 testinde ikinci faza geçen AstraZeneca, geçen ay 1 milyar doz aşı üretebileceğini açıklamıştı. Şirket, bu hafta düşük ve orta gelirli ülkelere 1 milyar doz üretmek için Hindistan Serum Enstitüsü’yle anlaşma yaptıklarını açıkladı. İlk 400 milyar dozusun 2020 bitmeden üretilmesi planlanıyor.

AstraZeneca, Microsoft kurucusu Bill Gates ve eşinin vakfı tarafından desteklenen iki sağlık örgütüyle de 750 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Yeni anlaşmaların amacı aşının düşük gelirli ülkelere tedariğinin garanti altına alınması. Yeni anlaşmalarla üretilen aşıların kâr amacı gütmeden insanlara ulaştırılması gerekiyor.

Şirket daha önce ABD ile 300 milyon doz, Britanya ile 100 milyon doz için Ekim ayında tedarik edilmesi için anlaşmıştı.