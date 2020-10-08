Koronavirüs erkeklerde kısırlığa yol açıyor mu?

İsrail’in Tel Aviv şehrindeki Sheba Tıp Merkezi’nde Doktor Dan Aderka tarafından yapılan araştırmada, erkeklerin yeni tip koronavirüs (Covid-19) hafif semptomlarla atlatsalar bile kısırlığa yol açabileceğini öne sürdü.

SPERM SAYISI 1 AY SONRA YARI YARIYA DÜŞTÜ

Çalışmaya dahil edilen erkeklerin sperm sayılarının Covid-19 teşhisi konulduktan 30 gün sonra yarı yarıya azaldığı kaydedildi.

Aderka, corona virüsün hücrelere tutunmasına neden olan ACE2 reseptörlerinin akciğer, kalp ve bağırsaklardakine benzer bir şekilde sperm üretimini gerçekleştiren testislerde de bulunduğunu söyledi. Araştırmada corona virüsün testislere zarar verdiği ve her 10 sperm hücresinden birini enfekte ettiği belirtildi.

SPERMLERİ ENFEKTE EDİYOR

Bununla birlikte, Aderka, Covid-19'a yakalandıktan sonra ölen 12 hasta üzerinde yaptığı araştırmanın, virüsün spermlerinin yüzde 13'ünde tespit edildiğini ortaya çıkardığını söyledi. Orta ve hafif derecede hastalığı olan hastalarda, tanıdan 30 gün sonra bile sperm hacmi, konsantrasyonu ve hareketliliğinde yüzde 50 azalma olduğunu sözlerine ekledi.



COVİD-19'UN YAN ETKİSİ OLABİLİR

Öte yandan, çalışmayı gözden geçiren diğer uzmanlar sperm sayısında azalmanın doğrudan Covid-19’un bir nedeni olmadığı, hastalığın semptomlarından biri olan yüksek ateşten kaynaklanabileceğini belirtti.

Bilim insanları, ateşin vücudun sperm üretmesini zorlaştırabileceğini, ancak enfeksiyon geçtikten sonra sperm üretiminin normale dönebileceğini öne sürdü.

"DÜŞÜŞÜN KALICI OLUP OLMADIĞININ ANLAŞILMASI İÇİN YILLARCA SÜREN BİR ARAŞTIRMA GEREKLİ"

İngiliz Doğurganlık Derneği’nün eski başkanı Profesör Allan Pacey, yaptığı açıklamada, "Corona virüse yakalanan kişiler muhtemelen oldukça rahatsızdır, grip bile geçici olarak sperm sayısında düşüşe neden olur. Temel sorun, durumun kalıcı olup olmadığıdır. Bunu anlamak için ise bir araştırmanın yıllar sürmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS SPERMLERİ SAĞLIKLI TUTAN HÜCRELERE ZARAR VERİYOR

ABD'de yapılan ayrı bir çalışmada ise, corona virüsün testislerinin şişmesine neden olabileceği konusunda uyarıldı. Araştırma, daha önce sağlıklı olan 37 yaşındaki bir adamın, skrotumunda şişme ve rahatsızlık ile Teksas'taki bir hastaneye başvurmasının ardından geldi. İlk semptomları ortaya çıkmadan yaklaşık beş gün önce corona virüs testi pozitif çıktı ve yaklaşık bir hafta sonra testis ağrısı geliştirdi.

Amerikan Acil Tıp Dergisi'nde yazan sağlık görevlileri, Covid-19'un spermleri sağlıklı tutan spermatositlerine zarar verdiğini söyledi.