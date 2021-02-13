Koronavirüse karşı C vitamini ve çinko efsanesi de çöktü!

JAMA tıp dergisinde yayınlanan araştırmada tıbbi gözetim altında C vitamini ve çinko verilen Covid-19 hastalarında yüksek dozlarda bile bir fayda görülmediği belirtildi.

ABD’deki akademik tıp merkezi Cleveland Klinik tarfından yürütülen araştırmada evde tedavi gören 214 Covid-19 hastası dört gruba ayrılarak iki destekten birini, aynı anda her ikisini ya da sadece standart tedavi uygulandı.

Yüksek dozda çinko ve C vitamini desteğinin Covid-19 semptomlarını azatlamadığı sonucuna varan araştırmacılar aksine isteneyen yan etkiler gözlemlendiğini yazdı.

Standart tedavi uygulananlara kıyasla destek ilaçları alan grupra daha çok mide bulantısı, ishal, mide krampları gibi yan etkilerin görüldüğü belirtildi.