Koronavirüsü bloke edebilen ilaç bulundu !

Uluslararası bir grup bilim insanı, lamalardan elde edilen antikorların Kovid-19’e neden olan SARS-CoV-2 virüsünü bloke edebileceğini saptadı.
Cell dergisinde yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre lamalardan elde edilen antikorlar, Kovid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünü bloke edebiliyor.
Haberde, koronavirüsü bloke edebilecek bir ilaç geliştirmeyi kararlaştıran araştırmacıların lamaların vücudunda üretilen iki tür antikoru birleştirdikleri, sonuçta koronavirüse karşı koyan etkili bir ilacın elde edildiği vurgulandı.
‘SARS-CoV-2’yi nötralize eden ilk antikorlardan bir tanesi’
Austin Teksas Üniversitesi’nden biyoloji uzmanı Doç. Jason McLellan, “Bu SARS-CoV-2’yi nötralize eden ilk antikorlardan bir tanesi” açıklamasında bulundu.
Aşı olarak 1 ay önceden enjekte edilince etkili oluyor
Testler sırasında antikorların insana aşı olarak enjekte edilmesi gerektiği, etkisinin ise hastalığın bulaşmasına 1 ay kala yapıldığı halde kendini gösterdiği anlaşıldı.
Antikorların ayrıca enfekte olan hastalarda komplikasyonların önlenmesi için ilaç olarak ta kullanılabilecekleri ifade edildi.
Araştırma SARS-CoV-1 ve MERS-CoV’a karşı ilaç geliştirmek için 2016’da başlamış
Bilimcilerin araştırmaya yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2’ye yakın olan SARS-CoV-1 ve MERS-CoV’a karşı ilaç geliştirmek amacıyla 2016 yılında başladıkları vurgulandı.
Araştırmacılar, lamalardan elde edilen antikorların koronavirüse karşı en savunmasız olan emeklilerin ve kronik hastalıkları bulunan kişilerin korunması için kullanılabileceğini düşünüyor.
Haber3.com'a Google'da abone olun