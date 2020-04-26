Koronavirüsün yeni bir belirtisi tespit edildi

En yaygın koronavirüs (Covid-19) semptomları arasında yüksek ateş ve kuru öksürük bulunuyor ancak bilim insanları, koronavirüsün her geçen gün farklı belirtileri olduğunu açıklıyor.

USA Today gazetesinde yer alan habere göre, uzmanlar, hastanın ayaklarında ve ayak parmaklarında meydana gelen mor veya mavi lezyonların koronavirüsün yeni belirtisi olduğunu açıkladı. Pennsilvanya Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Ebbing Lautenbach, "Tipik olarak dokunmak acı vericidir ve hastalar sıcak, yanma hissine sahip olabilirler” dedi.

"HASTALIKTA ERKEN ORTAYA ÇIKAN BELİRTİDİR"

Dr. Lautenbach, “Bu hastalıkta erken ortaya çıkan bir belirtidir. Bazen bu, başka semptomlar olmadığında Covid'e dair ilk ipucu olabilir. Bazı kişilerde bu belirti bir hafta ila 10 gün içinde kaybolabilir ancak bazılarında da hastalık solunumsal semptomlarla ilerler" diye konuştu.