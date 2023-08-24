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Muayene ücretlerine yüzde 50 zam geldi

Muayene ücretlerine yüzde 50 zam geldi
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Bazı uzmanlık dallarının muayene ücretlerinde yüzde 50 zam yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bugünkü yayımlanan 32289 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrerinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun bazı kararlar aldığı belirtildi. Alınan karara göre, Acil Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları gibi bazı uzmanlık dallarının yer aldığı muayene ücretlerinde yüzde 50 zam yapılarak, yeniden düzenlenmesine karar verildi. Yüzde 50 artış yapılan uzmanlık dalları ise “Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesinde” belirtildi.

Muayene ücretlerine yüzde 50 zam geldi - Resim : 1

Muayene ücretlerine yüzde 50 zam geldi - Resim : 2

Muayene ücretlerine yüzde 50 zam geldi - Resim : 3

İHA

Etiketler muayene doktor sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonu
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