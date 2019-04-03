''Sağlıklı güzellik için doğru ürün tercih edin''

Çetin, “Kozmetik ürünlerinde piyasa kirliliği aldı başını gidiyor. Sağlık Bakanlığından ricamız denetimlerin arttırılmasıdır. Denetimlere de nihai tüketiciden başlayarak harekete geçilmesidir. Nihai tüketicinin elindeki ürünü incelemeye almasıdır. Yani sondan başa doğru gelirse o zaman ürün bakanlık onaylımı, değil mi? Merdiven altımı, değil mi? daha kolay sonuca ulaşıldığı görülecektir. Bakanlık veya yetkili merciiler sahte ürünü, imitasyon ürünü depoda bulabilirse işlem yapmaktadır. Bu yolla sonuca ulaşmak çok zordur.

Ülkemizde merdiven altı ve ithal görünümlü imitasyon ürünler %79 teşkil ediyor

Ülkemizde merdiven altı ve ithal görünümlü imitasyon ürünler %79 teşkil etmektedir. Piyasada bulunan birçok ürünün bakanlık onayı yok. Kutu ve etiket yaptırıp içini dolduran satıyor. Bizim ürettiğimiz ürün maliyetinin yarısına satan birçok firma var. Biz hayret ediyoruz. Maliyetler belli, yarısına nasıl satılabiliyor diye…

Kozmetik ürünleri üzerinde yapmış olduğumuz araştırmalarda,

İmitasyon ürün üretimi %29

Merdiven altı ürün üretimi %34

Rastgele aktar karışım ürünleri %16

Bakanlık bildirimli ürün üretimi ise sadece %21 lerde olduğunu gözlemledik.

Kozmetik Üretiminde Kabaca İzlenen Yöntem Şöyledir

Kozmetik üretecek firmalar önce Sağlık Bakanlığına kayıt yaptırır. Onay geldikten sonra sorumlu teknik eleman anlaşması yapılır. Daha sonra ürünlerin UTS sisteminden kaydı yapılır. Bu kayıt esnasında ürüne ait her türlü bilgi, ürün resmi ve formulasyonu sisteme tek tek yüklenir. Bakanlık kaydı alındı dedikten sonra ürün kabul edilmiş olur.

Daha sonra ürüne ait Sağlık bakanlığının istemiş olduğu Güvenlik Bilgi Formu hazırlanır. Bu formda ürüne ait stabilite ve koruyucu testi yapılır. Bu testler 3 ay boyunca her gün kontrolden geçer.3 Ay boyunca herhangi bir sıkıntı çıkmadığı takdirde ürün piyasaya sürülür. Bu belge de Sağlık Bakanlığından eğitim almış sertifikalı uzmanlar tarafından imzalanması şarttır. Bu işlemler aynı zamanda E-imza ile UTS Sisteminde onay altına alınmış olur. Kabaca işleyiş böyledir.

Ama gelin görün ki piyasadaki kozmetik ürünlerinin sadece %20 si bu aşamalardan geçerek piyasaya sürülmektedir. Biz Acvit Kozmetik olarak başlangıçtan sonuna kadar bütün izinler, raporlar, testlerden geçtikten sonra ürünümüzü halkımızla buluşturmaktayız.

Cilt ve Saç Yapımızı Bozan İthal Kozmetiklerdir

İthal kozmetiklerde denetim oldukça zayıf, İthal kozmetiklerin Türk insanın kimyası ile uyuşması imkânsız. Cilt ve saç yapımızı bozan ithal kozmetiklerdir. Bunun yanında merdiven altı üretilen İthal Görünümlü İmitasyon Ürünler tamamen dehşet saçan ürünlerdir.

Korsan taksi neyse, imitasyon veya merdiven altı üretim o

Biz Acvit Kozmetik olarak her türlü bakanlık kurallarına tek tek uyarak adım atmaktayız. Birçok firmada da bu hassasiyet var. Üst segment üretip insanımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Fakat birçok kişi imitasyon veya çakma ürünü üretip maliyetsiz piyasaya sürmektedir. Bu ürünler insan sağlığına zarar verdiği gibi, piyasa şartlarını da allak bullak etmektedir. Resmen bir emek hırsızlığı ile karşı karşıyayız.

İnşallah Ürün Takip Sisteminin(UTS)biran önce tam verimli çalışır

Bakanlığın yeni geliştirdiği Ürün Takip Sistemi (UTS) mükemmel bir uygulamadır. İnşallah tam verimli çalışmaya biran önce başlar da sahte ve izinsiz ürünlerden bir an önce kurtuluruz.

Halkımıza tavsiyemiz telefonlarına UTS sistemini yükleyip öyle kozmetik alımı yapmaları ve güzellik, cilt bakım uzmanlarından bilgi alarak ürünü doğru kullanmalarıdır. Tercihlerini de doğal kozmetikten yana kullanmaları dâhilin de sonuca daha sağlıklı ulaşacaklarının altını çizeriz.