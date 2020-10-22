TTB, evde tedavi olan Covid-19 hasta sayısını açıkladı

TTB'nin ‘Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ekim 2020’, Türkiye'de Covid-19 pandemisinin geldiği aşamayı ortaya çıkardı. Aile Hekimliği Kolunun 75 ilden 835 aile hekiminin katılımıyla 7-14 Ekim tarihlerinde yaptığı anketin ürküten sonuçlarını, Dr. Emrah Kırımlı açıkladı. Bir önceki aya göre bazı illerde vaka sayılarında artış yaşanırken, bazı illerde düşüşler görüldüğü belirtilen ankette, açıklanan rakamların önümüzdeki günlerde artmasından endişe duyulduğu belirtildi.

HASTANEDEKİLER DIŞINDA 143 BİN HASTA EVLERİNDE TEDAVİDE

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, Dr. Emrah Kırımlı, ankete 81 ilin 75'inden hekimlerin katıldığının altını çizdi. Ankete katılan aile hekimlerine günde 14 bin 373 pozitif hasta geldiğini belirten Kırımlı, evde izlenen hasta sayısının 143 bin, evde takip edilen izolasyonda olanların sayısının ise 460 bin 966 olduğunu söyledi.

“AĞIR HASTA OLMADIĞI SÜRECE EVDE TAKİP EDİLİYOR”

Aile Hekimlerinin ağır bir yük altında olduğunu söyleyen Dr. Kırımlı, “Ne yazık ki ağır hasta olmadığı sürece, yani şiddetli nefes darlığı, klinik durumu gerçekleşmediği ve ateşi olmadığı sürece evde takip edilmeye devam ediliyor. Evde de çok yoğun ağrılar bulantı kusma gibi belirtiler hastamızı zorluyor. Bir kısmının zaten ek hastalıkları var, onlar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Uzaktan takip etmekte hem hasta hem bizim için hiç kolay değil. Hastalar kendilerini yalnız ve terk edilmiş, ümitsiz hissediyor” diye konuştu.