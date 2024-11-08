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Yemeklere lezzet değil zehir katıyor: Dünyanın en sağlıksız gıdası açıklandı

Yemeklere lezzet değil zehir katıyor: Dünyanın en sağlıksız gıdası açıklandı
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Yemeklere ve çorbalara lezzet katması için kullanılan bulyonların sağlığa ciddi zararlar verdiği ortaya çıktı. Bu gıdanın kalp hastalıkları, şeker, kanser gibi hastalıklara neden olduğu belirtiliyor.

Sağlıklı beslenme ve düzenli yaşamla ilgili araştırmalar devam ederken, özellikle ana yemeklerde sıklıkla kullanılan bir besinin ciddi zararlara yol açabileceği belirlendi.

Yapılan son araştırmalar, ana yemeklerde ve çorbada kullanılan bir gıdanın birçok organa olumsuz etkilerinin olduğunu ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de yaklaşık 5 milyar kişinin bu gıda sebebiyle risk altında yaşadığını söyledi.

EN SAĞLIKSIZ GIDA OLARAK BELİRLENDİ

Özellikle pratiklikleri sebebiyle yaygın olarak kullanılan ve yemeklerin temel bileşenlerinden olan bulyonun, en sağlıksız besin olduğu belirlendi. Ana yemeklerde ve çorbalarda sıklıkla tercih edilen bulyonların insan sağlığı için çok tehlikeli olabileceği kaydediliyor. Önerilen tuz kullanımını aşmasıyla birlikte bulyon kullanımı, kalp-damar sağlığını ciddi anlamda olumsuz yönde etkiliyor. Et, tavuk veya sebze karışımları bulyonlar, yemeklere yalnızca lezzet değil tuz da ekliyor.

NTV'nin aktardığına göre, yüksek tansiyonun en büyük nedeni olarak kabul edilen tuz da yemekler özelinde ciddi riskler barındırıyor. Bulyonlar ise yüzde 50 oranında tuzdan yapılıyor ve bu neredeyse bir çay kaşığına denk geliyor.

BAŞ DÖNMESİ VE BAŞ AĞRISI

Öte yandan bulyonların kullanımındaki tek tehlike tuz da değil. selenyum ve bakır da dahil olmak üzere mineral ve vitamin oranı oldukça düşüktür. Bazı çeşitlerinde lezzet artırmanın bir formülü olan MSG (monosodyum glutamat) de kullanılıyor. Yaygın bir tat artırıcı olan MSG ya da Çin tuzundan, sağlık etkileri nedeniyle çoğu insanın kaçınması gerekiyor.

MSG'nin etkilerini bildirilen hassasiyet ise; bazı insanlarda baş dönmesi, baş ağrısı, nefes almada zorluk, halsizlik gibi zorluklara sebep olabiliyor. MSG'nin aynı zamanda kişinin sinir sistemini etkileyerek ilerleyen dönemlerde Parkinson, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların ortaya çıkmasını tetikleyici bir unsur olabileceği düşünülüyor.

Bazı bulyonlar, yapay tatlandırıcılar, renklendiriciler ve koruyucular gibi katkı maddeleri içerebilir.

Etiketler en sağlıksız gıda Yemek çorba DSÖ hastalık
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