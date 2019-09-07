12 Dev Adam, Karadağ'ı 79-74 yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk klasman maçını Karadağ ile oynadı.

Turnuvanın 1. tur mücadelesinde istediği sonucu alamayan ve 2. tura kalamayan milli takım, Doğuş Balbay, Semih Erden, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu ve Cedi Osman ilk 5'i ile klasman mücadelesinde olimpiyat elemeleri hakkı arıyor. Karadağ ise Needham, Dubljevic, Radoncic, Popovic, Vucevic ilk 5'i ile sahaya çıktı.

İlk tur E Grubu'ndaki rakiplerinden Japonya ile birlikte klasman etabı O Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçını Karadağ ile yaptı.

Karşılaşmanın birinci periyodu, Karadağ'ın 16 - 26 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyreğin başında Milliler, Melih Mahmutoğlu ile iyi bir seri yakalasa da çeyreği 37-32 geride kapattı. Milliler'in ikinci periyotta isabetli üçlüğü olmadı.

Maçın üçüncü çeyreğinde 4. faul sonrası kenara gelen Semih Erden'in yerine turnuvada ilk kez forma giyen Ege Arar oyuna dahil oldu. Milliler üçüncü periyodu, 58-49 geride kapattı. Son çeyreğin bitimine 1,5 dakika kala 69-68 ile ilk kez öne geçti. 12 Dev Adam, son 1,5 dakikada muhteşem bir performans sergileyerek Karadağ'ı 79 - 74 yendi. Milliler, bu skor ile Olimpiyat Elemeleri için şansını devam ettirdi.

Ay-yıldızlı ekip, O Grubu'ndaki ikinci ve son maçını 9 Eylül Pazartesi günü Yeni Zelanda ile yaparak Dünya Kupası'nı tamamlayacak.

Çin'deki turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenen milli takım, ikinci karşılaşmasında ABD'ye ise uzatma bölümünde 93-92 mağlup oldu. Grubun son karşılaşmasında Çekya'ya 91-76 yenilen Türkiye, 2. tur şansını yitirmişti.

O Grubu'nda günün diğer maçında TSİ 10.30'da Yeni Zelanda ile Japonya karşı karşıya geldi. Yeni Zelanda, Japonya'yı 111-81 yendi. Yeni Zelanda, Japonya'yı 111-81 yendi. Klasman gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.

Millilerin FIBA Dünya Kupası'nda Çekya ile oynadığı maçta bileğinden sakatlanan Ersan İlyasova, bugün 14.30'da oynanacak Karadağ maçında forma giyemeyecek.