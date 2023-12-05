Amerikan üniversiteleri basket takımlarında top 10'da 3 Türk genci

Amerikan Üniversite Basket Ligin’de (NCAA) Türk öğrenciler büyük bir başarıya imza attı. Batı yakasında mücadele eden en başarılı 10 uluslararası sporcudan 3’ü Türk sporcular.

HABER3COM

Batı Yakası, Gonzaga’dan Santa Clara’ ya, St. Marys’den, UCLA, Arizona ve daha nicelerine dünyanın dört bir yanından gelen oyuncuların çeşitli becerilerini sergileyebildiği takımlarla NCAA Division I, uluslararası basketbol yetenekleri için bir yuva haline geldi.

Bu makalede, Batı Yakası NCAA Division I basketbol sahnesinde dalga yaratan en iyi 10 yüksek profilli uluslararası oyuncuyu inceleyeceğiz.

1. Adem Bona - UCLA Bruins

Alçak postta müthiş bir varlık olan Türk sporcu Adem Bona, sahaya olağanüstü pick-and-roll becerileri ve enerji getiriyor. İkinci senesine 13.4 sayı ve 6.1 ribaund ortalamalarıyla etkileyici bir başlangıç yaptı.

Kendisi 2024 NBA draftlarında ilk turdan seçilme yolunda ilerliyor. UCLA ilk 7 maçında 5 - 2 mağlubiyet aldı.

2. Berke Büyüktuncel - UCLA Bruins

Türkiye’den bir power forvet olan Büyüktüncel, Türkiye Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Liginde üst düzey rekabete karşı önemli oynama süreleriyle etkiledi. Çok yönlü bir oyuncu olan Büyüktuncel, şut atmada başarılı ve 2023 NBA Draftında seçilen Jaime Jaquez Jr. ile kıyaslanıyor.

Perimetrede daha hızlı oyunculara karşı savunma yetenekleri, potansiyel bir ilk tur draft seçimi statüsü için çok önemli olacaktır. NCAA uygunluk sorunları nedeniyle birkaç maç kaçırmış olsa da, hızlı bir şekilde adapte olacak ve UCLA’in başarısında büyük bir rol oynayacaktır.

3. Derin Saran - UC Irvine Anteaters

İstanbul, Türkiye’den önemli bir oyun kurucu olan Saran, farklı tehditlere sahip bir oyuncu ve Türkiye’nin en iyi U19 NBA adaylarından biri. Maç başına sadece 17 dakikada 12 sayı ve 4 ribaunt ortalamalarıyla oynayan Saran, UC Irvine’ın USC’ye karşı aldığı galibiyet de dahil olmak üzere 6-3’ lik başlangıcında önemli bir rol oynadı.

UC Irvine’in Ball Dawgs Classic’te aldığı üç galibiyette 15.7 sayı ortalamasına ulaştı ve sahadan %57 ile şut attı.

Saran potaya giden yolu bulabiliyor ve takım arkadaşları için yaratmayı da seviyor. Lise yıllarına kıyasla 3 sayı çizgisinin gerisinden daha fazla şut atma eğiliminde. March Madness’e giden yolda Anteaters için büyük bir rol oynayabilir.

4. Aday Mara - UCLA Bruins

Zaragoza, İspanyad an devasa bir pivot olan Mara, olağanüstü pick-and-roll becerilerine sahip bir alçak post devi. 2 metre 30 santimlik kanat açıklığı,gösterişli ayak hareketleri ve yumuşak dokunuşuyla Mara nın hücum becerisi onu NBA draftlarında ilk 10 da seçilebilecek bir oyuncu yapıyor. Ortalama 12 dakikada 5.1 sayı ve 3.1 ribauntla oynuyor.

5. Motiejus Krivas - Arizona Wildcats

Siauliai, Litvanya dan gelen Krivas, fizikselliği, ribaundu, şut engellemesi ve parlak ayak hareketleriyle tanınan 2.15 boyunda bir pivot. Halihazırda oldukça üretken bir kolej oyuncusu olsa da NBA takımları onun yapısında, yanal çabukluğunda ve patlayıcılığında devam eden adımlar arıyor.

Takımının 6 maçtır yenilmemesine yardımcı olarak 15 dakikada 10.3 sayı ve 5.3 ribaund ortalamaları tutturuyor.

6. Paulius Murauskas - Arizona Wildcats

Şubat ayında 20 yaşına basacak olan Litvanya nın Kaunas kentinden Murauskas, güçlü yapısı ve dinamik şut yaratma yeteneğiyle uyumsuzluk potansiyeli sunuyor. Bir forvet olarak, perimetre şutörü ve savunmacı olarak gelişimi Arizona daki etkisini belirleyecek. 6.3 sayı ve 4.3 ribaund ortalamaları ile oynuyor.

7. Rueben Chinyelu - Washington State Cougars

Nijerya nın Enugu Agidi şehrinden gelen Chinyelu, 2,3 metre kanat açıklığına ve acımasız bir ribaunt stiline sahip. Geç gelişen bir oyuncu olduğu için hücum yetenekleri henüz gelişme aşamasında ancak şut engelleme ve ribaund yeteneği onu Cougars için değerli bir varlık haline getiriyor. 7.2 sayı ve 6.2 ribaund ortalamaları ile oynuyor.

8. Jan Vide - UCLA Bruins

Domzale, Slovenya dan bir guard olan Vide, fiziksel hücum stiline sahip üretken bir skorer. Güçlü pas yaratıcılığı ile geçiş hücumlarında, faullerde ve kısa mesafeli bitirişlerde başarılı. Dış şutlarında tutarlılık ve savunma eforu geliştirilmesi gereken alanlar. İlk yılına yavaş bir başlangıç yaptı ancak uyum sağlaması ve sahada tam potansiyelini göstermesi bekleniyor.

9. Andrej Stojakovic - Stanford Cardinal

Kökleri Sırbistana dayanan Stojakovic, her iki guard pozisyonunda da oynayabilen çok yönlü bir oyuncu. Şut becerisi, pick-and-roll yetenekleri ve hücumdaki çok yönlülüğü Stanford a ön sahada değerli bir varlık sağlıyor. Stanford yavaş bir başlangıç yaptı ve şu anda 3 maçlık bir mağlubiyet serisinde. Andrej 7 maçta 9.3 sayı ve 3.4 ribaund ortalamaları ile oynuyor.

10. Ajay Mitchell – UC Santa Barbara Gauchos

UC Santa Barbara takımına katkıda bulunan çok yönlü bir guard olan Mitchell in skor üretme, pas verme ve savunma becerileri onu göze çarpan bir oyuncu yapıyor. Birden fazla rol oynayabilme yeteneği Gauchos un arka sahasına derinlik katıyor.

Birkaç maç kaçırdıktan sonra üçüncü yılına iyi başladı. Kendisinin 2024 NBA Draftlarında seçilmesi bekleniyor. Şu anda 28 dakikada 23.3 sayı 5.3 ribaunt ve 4.3 asist ortalamaları ile oynuyor.

Bu uluslararası oyuncular sadece kendi takımlarının rekabet gücünü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Batı Yakası NCAA Division I basketbol ortamına küresel bir hava katıyor.

Sezon ilerledikçe, basketbol meraklıları bu yetenekli sporcuların sahadaki etkilerine tanık olmayı dört gözle bekleyebilirler.

İstatistik ve sporcu bilgileri ESPN dataları kullanılmıştır.