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Anadolu Efes Monaco'ya yenildi

Anadolu Efes Monaco'ya yenildi
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THY Euroleague 23. hafta maçında Monaco, konuk olduğu Anadolu Efes'i 80-78 yendi.

THY Euroleague 23. hafta maçında Anadolu Efes ile Monaco karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı Monaco 80-78 kazandı.

Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois'in bitime 7 saniye kala attığı üçlük skoru 79-79'a getirdi ancak incelemenin ardından ayağı çizgide olduğu için iki sayı sayıldı ve skor 79-78 olarak güncellendi.

Bu sonuçla birlikte Monaco 13. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise Euroleague'deki 14. yenilgisini yaşadı.

Etiketler anadolu efes monaco maç sonucu basketbol basket
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