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Anadolu Efes'ten harika geri dönüş

Anadolu Efes'ten harika geri dönüş
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THY EuroLeague karşılaşmasında Anadolu Efes deplasmanda konuk olduğu Alba Berlin'i 97-89 yendi.

EuroLeague 13. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes deplasmanda konuk olduğu Alba Berlin'i 97-89 mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin attığı 32 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu. Alba Berln'de kariyer rekoru kıran Johannes Thiemann'ın 31 sayısı galibiyete yeterli olmadı.

Etiketler Anadolu Efes maç basketbol maç sonucu EuroLeague
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