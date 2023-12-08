Anadolu Efes'ten harika geri dönüş

THY EuroLeague karşılaşmasında Anadolu Efes deplasmanda konuk olduğu Alba Berlin'i 97-89 yendi.

EuroLeague 13. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes deplasmanda konuk olduğu Alba Berlin'i 97-89 mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin attığı 32 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu. Alba Berln'de kariyer rekoru kıran Johannes Thiemann'ın 31 sayısı galibiyete yeterli olmadı.