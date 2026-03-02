Ankara'nın genç sultanları durdurulamıyor: Başkent İz kadınları yarı finalde

Ankara basketbolunun yükselen değeri Başkent İz Spor Kulübü, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’ndeki (KBBL) ilk sezonunda adeta tarih yazıyor. Tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan ve yaş ortalaması sadece 20 olan genç "Sultanlar", dev bütçeli ekipleri geride bırakarak adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde (KBBL) sezonun en büyük sürprizine Başkent İz Spor Kulübü imza attı. Ligdeki ilk yıllarında, tecrübeli rakiplerine karşı gençlik enerjisi ve disiplinli oyun anlayışıyla meydan okuyan Ankara ekibi, çeyrek final engelini de aşarak adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Üniversiteli Gençlerin Zaferi

Başkent İz Spor Kulübü’nün en dikkat çeken özelliği, kadro yapılanması. Yaş ortalaması sadece 20 olan ve tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan A Kadın Takımı, akademik disiplini saha içi mücadeleyle birleştiriyor. Sezon başında kurulan ve kısa sürede müthiş bir uyum yakalayan ekip, ilk sezonunda yarı finale çıkarak basketbol otoritelerinin takdirini topladı.

Kulüp Tarihinde Milat: İlk Deplasman, İlk Yarı Final

Organizasyonel gelişim sürecinde de önemli adımlar atan kulüp, tarihindeki ilk A takım seviyesindeki deplasman müsabakasını da bu kadın basketbol takımıyla gerçekleştirdi. Bu süreç, kulübün sadece sahada değil, operasyonel anlamda da profesyonelleşmesine büyük katkı sağladı. Kulüp yönetimi, bu yapıyla kadın liglerinde "gelip geçici" değil, kalıcı ve sürdürülebilir bir model oluşturmayı hedefliyor.

Şimdi Hedef Final!

Yoğun maç trafiğine rağmen ritmini bozmayan Başkent İz Spor Kulübü, yarı finalin ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Rövanş usulü oynanacak eşleşmeyi de kayıpsız geçmeyi planlayan genç ekip, ilk sezonunda şampiyonluk kupasını Ankara’ya getirerek peri masalını tamamlamak istiyor.