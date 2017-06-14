Olaylı maçın galibi Fenerbahçe !

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatmada 80-86 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı.
Dev mücadelede taraftarların yapmış olduğu çirkin tezahürat ve atılan ses bombaları nedeniyle anons yapılırken 4. anonsla birlikte tribünler boşaltıldı.
1. Periyot Sonucu: 16-22
2. Periyot Sonucu: 36-36 (20-14)
3. Periyot sonucu: 54-53 (18-17)
4. Periyot sonucu: 74-74 (20-21)
Uzatma sonucu: 80-86 (6-12)
Beşiktaş - Fenerbahçe maçında tribünler boşaltıldı
SON PERİYOT'TA 4. ANONS YAPILDI
Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe maçında bitime 1:30 kala 4. anons geldi ve hakemler soyunma odasına gitti. Tribünler boşaltılacak.
3. PERİYOTTA OLAY ÇIKTI
Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe maçında atılan ses bombaları sebebiyle 3. anons yapıldı ve hakemler soyunma odasına gitti.
Serinin 4.maçı 16 Haziran Cuma günü saat 20:00'de yine Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak.
Fenerbahçe, bu maçı da kazanması durumunda seriyi 4-0 yaparak şampiyonluğa ulaşacak. Karşılaşmayı Beşiktaş kazanırsa 5. maç sarı lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak.