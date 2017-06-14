Ahmet Bulut: Milli takımı bırakma fikri ani değildi
Galatasaray'da 'Riva arazisi' krizi
Burak Yılmaz bonservissiz gelebilir !
Kayserispor'dan sürpriz transfer ! 3 yıllık imza...
Kayserispor'dan sürpriz transfer ! 3 yıllık imza...
Duygun Yarsuvat'tan Dursun Özbek'e sert sözler
Duygun Yarsuvat'tan Dursun Özbek'e sert sözler
Medipol Başakşehir'den 5 yıllık imza !
Medipol Başakşehir'den 5 yıllık imza !
Erman Kunter'den Galatasaray açıklaması !
Erman Kunter'den Galatasaray açıklaması !
Trabzonspor'dan flaş transfer !
Trabzonspor'dan flaş transfer !
Galatasaray’da Bruma endişesi
Galatasaray’da Bruma endişesi
Tabata’dan Emir bin Hamad'e destek
Tabata’dan Emir bin Hamad'e destek
Sivasspor'dan minyatür köprü çözümü
Sivasspor'dan minyatür köprü çözümü
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. Spor Toto Basketbol Ligi
  5. 14 Haziran 2017 22:55

Olaylı maçın galibi Fenerbahçe !

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan'ı 80-86 mağlup etti ve seride durumu 3-0'a getirdi.

Olaylı maçın galibi Fenerbahçe !
A+ A-
Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatmada 80-86 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı.
Dev mücadelede taraftarların yapmış olduğu çirkin tezahürat ve atılan ses bombaları nedeniyle anons yapılırken 4. anonsla birlikte tribünler boşaltıldı.
1. Periyot Sonucu: 16-22
2. Periyot Sonucu: 36-36 (20-14)
3. Periyot sonucu: 54-53 (18-17)
4. Periyot sonucu: 74-74 (20-21)
Uzatma sonucu: 80-86 (6-12)

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında tribünler boşaltıldıBeşiktaş - Fenerbahçe maçında tribünler boşaltıldı

SON PERİYOT'TA 4. ANONS YAPILDI

Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe maçında bitime 1:30 kala 4. anons geldi ve hakemler soyunma odasına gitti. Tribünler boşaltılacak.

3. PERİYOTTA OLAY ÇIKTI

Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe maçında atılan ses bombaları sebebiyle 3. anons yapıldı ve hakemler soyunma odasına gitti.

Serinin 4.maçı 16 Haziran Cuma günü saat 20:00'de yine Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe, bu maçı da kazanması durumunda seriyi 4-0 yaparak şampiyonluğa ulaşacak. Karşılaşmayı Beşiktaş kazanırsa 5. maç sarı lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak.

play off , basketbol , fenerbahçe , beşiktaş , basketbol haberleri